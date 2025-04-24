Abdulkadir Uraloğlu: Depremde aramalar 7-10 kat arttığı için geçici sorun yaşandı

Haber Merkezi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, deprem sırasında yaşanan sıkıntının nedenini tespit etmek için GSM operatörleriyle bir toplantı gerçekleştirdi.

Dün İstanbul'da meydana gelen Silivri merkezli 6.2 büyüklükteki depremin ardından iletişimde yaşanan sorunların çözümü noktasında bugün GSM operatörü temsilcileri ile bir görüşme gerçekleştirdi.

"SAHAYI KONTROL EDİYORUZ"

Bakan Uraloğlu görüşmenin ardından açıklamalarda bulundu. Abdulkadir Uraloğlu, toplantı çıkışında şu bilgileri verdi:

İletişim tarafına geldiğim zaman, biz dünden beri arkadaşlarımızla sahayı kontrol ediyoruz. Bugün de BTK Başkanımız Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone CEO’larımızla yöneticilerimizle bir araya gelerek ileriye dönük neler yapabileceğimizi konuşmuş olduk.



3 operatörümüzün 20 bin adet baz istasyonu söz konusu, bu baz istasyonlarının hiçbirinde bir hasar yaşamadığımızı söylemek isterim, hepsi ayakta kalmış olmasına rağmen biz nasıl sıkıntılar yaşadık? Bizim rutinimizdeki haberleşme kapasitemiz, 2,5 kat fazla bir kapasitemizin olduğunu söylemek isterim.



Dünkü depremlerde 7 ile 10 kat bir ses görüşmesi kapasitesinin oluştuğunu söyleyebilirim, web tabanlı aramalarda ise 2 kat bir artış olduğunu söyleyebilirim.

"SES GÖRÜŞMESİ 7-10 KAT WEB TABANLI GÖRÜŞME 2 KAT ARTTI"

İstanbul'da bunulan 20 bin adet baz istasyonunda depremden etkilenerek kapsama problemi yaşamadı. İstanbul’da normalin 2,5 katına kadar iletişimi problemsiz karşılama kapasitesi var. Ancak sesli aramada normalden 7 ile 10 kat, web tabanlı aramalarda da 2 kat artış yaşandı. Web tarafında iki kat artış karşılandı ancak sesli aramaların yüzde 75'i, 15 dakika süresince karşılanamadı. Bunu da gidermek için çalışmalar yapılacak.

"İSTANBUL'DA ULAŞIMDA YAPILANIRDA SORUN YOK"

Abdulkadir Uraloğlu, depremde ulaşımda sorun yaşanmadığını belirterek şu açıklada bulundu:

İstanbul’un önce deniz yapılarında herhangi bir probleminin olmadığı, yine havacılık tarafında anlık uçuşların durdurulduğu ve pist kontrollerinden sonra uçuşlara devam edildiğini söyleyebilirim.

İstanbul'daki 3 köprü ve Marmaray ve Avrasya Tüneli olmak üzere 5 yapımızda da gerekli kontrolleri yaptığımızı, kullanımları ile ilgili herhangi bir hasar meydana gelmediği, Çanakkale Köprüsü Osmangazi Köprüsü’nde herhangi bir problem olmadığı yine otobanlarda bir problem olmadığı, Çamlıca Kulesi’nde bir hasar olmadığı ancak tedbiren ziyarete kapatıldığını söyleyebilirim. Yapılarımız beklenen performansı sağladı.

"İNTERNET TABANLI UYGULAMALARDA HİÇBİR PROBLEM YAŞANMADI"

Bakan Uraloğlu, sabah katıldığı bir programdan sonda da bu konuyla ilgili şu bilgileri paylaşmıştı:

İletişim noktasında tabii insanların ilk andaki gerek kendi durumlarını yakınlarına bildirmek gerekse de yakınlarından bilgi almak amacıyla çok ciddi bir şekilde bir yüklenme olmuştur. Ve bu yüklenmede, esasında biz bilgilendirmeye çalışmış olmamıza rağmen normal ses üzerinden yapılma yönelimi oldu. Esasında web tabanlı, internet tabanlı; WhatsApp'tır, Bip'tir veya FaceTime'dir gibi uygulamalarda hiçbir problem yaşanmadı. Ancak ilk etaptaki refleksler, yaklaşık bir 15 dakikalık bölümde orada ciddi aksamalar olduğunu biz de tespit ettik ve süreçte bütün arkadaşlarımızla, BTK Haberleşme Genel Müdürlüğümüz ve 3 operatörle sürekli iletişim halinde olduk ve normale döndürdük. Ama hani burada gerçekten böyle bir kapasiteyi sadece ses hatları üzerinden yönetebilmek elbette zor. Şimdi bu bizim için elbette bir tecrübe oldu.