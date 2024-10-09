Geçtiğimiz haftalarda adından sıkça olumsuz bir şekilde söz ettiren Discord'a Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliği kararıyla erişim engeli getirilmişti.

Getirilen erişim engelinin ardından Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdukadir Uraloğlu, AK Parti Grup Toplantısı'ndan önce basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"1 HAFTA ÖNCE KAPATSAYDIK BU MEMNUNİYET MUHTEMELEN OLMAYACAKTI"

Uraloğlu'na, Discord'a getirilen engel soruldu. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Uraloğlu, şu ifadeleri kullandı:

Ankara 1. Sulh Ceza Mahkemesi'nin aldığı kararla bu gece 02.10’da erişimine engel getirdik.



Burası gerçekten tamamen kapalı bir sistem. Siz istediğiniz gibi girip çıkamıyorsunuz ya da bizim güvenlik birimlerimiz sorgulama yapamıyorlar maalesef.



Ancak orayı kullananların bize şikayet etmesi sonucu biz olaya müdahil olabiliyoruz. Discord, bilgileri güvenlik birimlerimizle paylaşmayı reddettiği için zorunlu olarak erişime engel getirdik.



Discord'u kapattık diye çok acayip bir memnuniyet var. 1 hafta önce kapatsaydık bu memnuniyet muhtemelen olmayacaktı.