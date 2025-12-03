Abdulkadir Uraloğlu duyurdu: Çorum’a ilk kez demiryolu bağlantısı sağlanacak

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türkiye dev eserlerle buluşuyor...

Türkiye'nin dört bir yanında devam eden ulaşım çalışmaları tüm hızıyla sürerken, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara-Kırıkkale(Delice)-Çorum-Samsun Hızlı Demiryolu Projesi’nin Kırıkkale (Delice)-Çorum etabında yürütülen çalışmaları Sungurlu şantiyesinde inceledi.

"YAPIM ÇALIŞMALARINA HIZ KESMEDEN DEVAM EDİYORUZ"

Saha incelemesi öncesinde gerçekleştirilen değerlendirme ve brifing toplantısına Çorum Valisi Ali Çalgan, TCDD Genel Müdürü Veysi Kurt, AK Parti Çorum İl Başkanı Yakup Alar, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Sungurlu Kaymakamı Mutlu Köksal ve AK Parti Sungurlu İlçe Başkanı Nuh Aluç katıldı.

Bakan Uraloğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

293 kilometrelik Ankara-Kırıkkale-Çorum-Samsun Hızlı Demiryolu Projesi’nin 120 kilometrelik kısmını oluşturan Kırıkkale (Delice)-Çorum etabını, saatte 200 kilometre hıza uygun şekilde projelendirdik. Yapım çalışmalarına hız kesmeden devam ediyoruz. Proje tamamlandığında Çorum’a ilk kez demiryolu bağlantısı sağlanacak.

ÇALIŞMALARDA GELİNEN NOKTAYI PAYLAŞTI

14 Haziran’da temeli atılan ve TCDD Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen projede çalışmaların kesintisiz devam ettiğini kaydeden Uraloğlu, “Kırıkkale(Delice)-Çorum etabında 3 bin personelimiz sahada 7/24 görev yapıyor. 6 köprü, 7 tünel, 2 aç-kapa tünel, 2 menfez, üst ve alt geçitlerde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Kazı çalışmalarında yüzde 72,4 ilerleme sağladık. Hat genelinde ise yüzde 13,75 fiziki ilerleme sağlarken altyapıda yüzde 16,97 fiziki ilerleme kaydettik.” dedi.

ANKARA-SAMSUN ARASI YOLCULUK SÜRESÜ DÜŞÜYOR

293 kilometrelik Ankara-Kırıkkale-Çorum-Samsun Hızlı Demiryolu Projesi’nin tamamlanmasıyla bölgenin ulaşım altyapısının güçleneceğini hem de lojistik kapasitesinin artacağını belirten Uraloğlu, Ankara–Çorum arası yolculuk süresinin 1 saat 20 dakikaya, Ankara–Samsun arası yolculuk süresi ise yaklaşık 2,5 saate düşeceğini belirtti.

HATTIN STRATEJİK ÖNEMİNE DEĞİNDİ

Hızlı tren hattının yalnızca İç Anadolu ile Karadeniz’i bağlamakla kalmayacağını, aynı zamanda uluslararası lojistik entegrasyona hizmet edeceğini vurgulayan Uraloğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: