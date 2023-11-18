Abdulkadir Uraloğlu: 'Hakimler aranamaz' kararı akreditasyonu tartışmaya açar Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, havalimanlarında hakimlerin aranmayacağına ilişkin Danıştay kararına itiraz ettiklerini belirterek, "Siz kurallara uymadan bir uçuşa müsaade ederseniz o zaman gittiğiniz ülkede farklı davranış ya da yaptırımlarla karşılaşabilirsiniz" dedi.

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DHA

Danıştay, havalimanında hakimlerin üstünün aranamayacağına hükmetti.

Hakim Aykut Resuloğlu, 10 Mayıs 2018'de Sabiha Gökçen Havalimanı'na gitmek için Kars Havalimanı'nda güvenlik görevlisinin üst araması yapmak istemesine karşı çıkarak, Danıştay'da dava açmıştı.

Danıştay 10'uncu Dairesi, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün, 'diğer tüm yolcular gibi hakim, savcı ve avukatların da arama yapılmamasını istemeleri halinde uçağa kabul edilmeyecekleri' kuralını hakimler yönünden iptal ederek, hakimlerin aranamayacağı yönünde karar verdi.

Bakanlık dava açtı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ise Danıştay 10'uncu Dairesi’nin kararını temyiz ederek, Danıştay İdari Dava Daireleri’ne başvurdu.

Bakan Uraloğlu'ndan tartışılan davaya ilişkin açıklama

Bakan Uraloğlu, bugün yaptığı açıklamada Danıştay'ın kararına karşı çıkarak davayla ilgili açıklamalarda bulundu.

"Karar akreditasyonu tartışmaya açar"

Uraloğlu, Danıştay kararına itiraz ettiklerini belirterek şunları söyledi:

Siz kurallara uymadan bir uçuşa müsaade ederseniz o zaman gittiğiniz ülkede farklı davranış ya da yaptırımlarla karşılaşabilirsiniz. Bunu belli boyuta getirirseniz bu sefer Türkiye'deki havaalanlarının akreditasyonu ile ilgili, uluslararası kabulü ile ilgili de tartışmayı ortaya çıkarırsınız.

"Temyiz ettik takip ediyoruz"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

Dünyada geçerli prosedürler, kurallar var. Biz de uluslararası havacılık teşkilatına üyeyiz. Siz o üyelikten Türkiye'de uygulanan kurallarla dünyanın her tarafına uçuyorsunuz. Siz Türkiye'de o kurallara uymadan bir uçuşa müsaade ederseniz o zaman gittiğiniz ülkede farklı davranış ya da yaptırımlarla karşılaşabilirsiniz. Ve bunu eğer belli boyuta getirirseniz bu sefer Türkiye'deki havaalanları akreditasyonu ile ilgili de uluslararası kabulü ile ilgili de tartışmayı ortaya çıkarırsınız. Bu dünyada böyle, Türkiye'de de böyle. Bununla ilgili yargı ilk kademe karar verildi. Temyiz ettik, takip ediyoruz, orada düzeleceğini bekliyoruz.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)