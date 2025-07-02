Abdulkadir Uraloğlu: İran’da kalan uçaklarımızı Türkiye’ye geri getiriyoruz

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İran'da kalan uçaklarla ilgili açıklama yaptı.

Bakanlık, İsrail-İran çatışmaları nedeniyle İran'da kalan uçakları getirmek için harekete geçilmişti.

Konu hakkında X hesabı üzerinden açıklama yapan Bakan Uraloğlu, ekipleri taşıyan uçakların bu sabah İran'a hareket ettiğini söyledi ve şöyle devam etti:

"ÖZEL UÇUŞ İZİNLERİ ALINDI"

İran - İsrail çatışmaları nedeniyle İran’da kalan uçaklarımızı Türkiye’ye geri getiriyoruz.



Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'müzün İranlı mevkidaşlarıyla yaptığı görüşmeler sonucunda özel uçuş izinleri alınarak ekiplerimizi taşıyan uçaklar bu sabah İran’a hareket etmiştir.



Türk Hava Yolları’na ait 1 uçağımız Şiraz’a, Pegasus’a ait 2 uçağımız ise Tahran ve Şiraz’a ulaşmıştır.

"İRANLI YETKİLİLERLE İLETİŞİMİMİZ SÜRÜYOR"