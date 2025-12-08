Abdulkadir Uraloğlu: Suriye sınırındaki demir yolu hattını ayağa kaldırıyoruz

- Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Karkamış-Nusaybin Demiryolu Hattı'nın bakım ve iyileştirme çalışmalarıyla 2026'nın ilk çeyreğinde işletmeye açılacağını belirtti.
- Hattın 350 kilometrelik kısmı ele alınarak, altyapı ve üstyapı onarımı ile geniş kapsamlı bir planlama yapıldığını ifade etti.
- Projenin 2025 sonunda tamamlanması ve bölgedeki koşulların normalleşmesiyle hattın yeniden faaliyete geçmesi planlanıyor.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Suriye sınırındaki demir yolu hattına ilişkin yazılı açıklama yaptı.
Bakan Uraloğlu, açıklamasında toplam 350 kilometre uzunluğundaki hattın 325 kilometresi Karkamış-Nusaybin, 25 kilometresi ise Mardin-Şenyurt kesiminden oluştuğunu söyledi.
"SURİYE SINIRINDAKİ DEMİR YOLU HATTI YENİDEN AYAĞA KALDIRILIYOR"
"2011-2024 yılları arasında yapılamayan tüm bakımları tamamlanıyor" ifadelerini kullanan Uraloğlu, altyapı ve üstyapı onarımı ile sanat yapıları güçlendirme çalışmalarıyla bölgeye dönük geniş kapsamlı bir planlamayla ele alındığını belirtti.
Uraloğlu, bölgedeki koşulların normalleşmesiyle birlikte Suriye sınırındaki bu stratejik hattın yeniden ayağa kaldırıldığını aktardı.
"5 KÖPRÜNÜN ISLAHI DEVAM EDİYOR"
Bakan Uraloğlu, çalışmalar kapsamında hat ve istasyon yollarını yeniden yaptıklarını, altyapıda meydana gelen tahribatların giderildiğini, üstyapının demir yolu bakım araçları ile elden geçirildiğini, beton ve ahşap traversleri yenilediklerini belirtti.
Uraloğlu açıklamasında, ayrıca şu sözlere yer verdi:
İhtiyaç olan yerlerde altyapıyı yeniliyoruz. Üstyapıyı ise demir yolu bakım araçları ile elden geçiriyoruz. Güzergah boyunca, balast eksiklerini gideriyor, menfez, köprü ve hemzemin geçitlerin yapım ve iyileştirme işlerini gerçekleştiriyoruz.
Aynı zamanda mevcut sanat yapılarını da güçlendiriyoruz. Hattın üzerinde yer alan 5 köprünün ıslahı ve güçlendirmesi devam ederken 800 metre uzunluğundaki Karkamış Köprüsü'nde de iyileştirme yapıyoruz. Köprü üzerinde kullanılan ve özel üretim olan 1472 adet traversin değişimini tamamladık.
"HATTI 2026'NIN İLK ÇEYREĞİNDE İŞLETMEYE AÇMAYI PLANLIYORUZ"
Projeyi 2025 yılı sonunda tamamlamayı hedeflediklerini kaydeden Bakan Uraloğlu, şu açıklamada bulundu:
Hattı 2026'nın ilk çeyreğinde yeniden işletmeye açmayı planlanıyoruz. Hattımızın yeniden devreye alınması hem yük taşımacılığı kapasitesini artıracak hem de bölgesel entegrasyona katkı sağlayacak.
Karkamış-Nusaybin Demir Yolu Hattı ile Mardin-Şenyurt arasındaki hat Kalkınma Yolu Projesi Kapsamında inşa edilecek Ovaköy-Nusaybin arasındaki demir yolu hattını destekleyerek uluslararası yük taşımacılığına katkı sunacak.