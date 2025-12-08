Esad rejiminin devrilmesi kutlandı: Ümit Özdağ sinirlendi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Gündeminde yine Suriye var...

61 yıllık Baas rejimi ve 53 yıllık Esad yönetiminin devrilmesinin üstünden bir yıl geçti.

SURİYELİLER ZAFERİ KUTLUYOR

Milyonlarca Suriyeli, 13 yıllık iç savaş ve yıllar süren Esad baskısının sona ermesinin yıl dönümünü kutluyor.

İç savaşın tahrip ettiği ülke gerek altyapı gerek ekonomi gerekse siyasi ve sosyal bütünlüğün sağlanması konularında zorluklarla mücadele etse de Suriyeliler geleceğe umutla baktıklarını anlatıyor.

SADECE SURİYE'DE DEĞİL TÜRKİYE'DE DE KUTLANDI

Kutlamalar sadece Başkent Şam'da değil Türkiye'de de birçok noktada gerçekleşti.

Bu yerlerden biri de İstanbul'un Fatih ilçesi oldu.

ÜMİT ÖZDAĞ RAHATSIZ OLDU

13 yıllık iç savaş sonunda Baas rejiminin esaretinden kurtulan Suriyeliler ellerinde bayraklarla sloganlar atarken Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, görüntülerden rahatsız oldu.

Sosyal medya hesabından Fatih'teki kutlamalara ilişkin bir görüntü paylaşan Özdağ, o anlara tepki gösterdi.

"NEDEN VATANINIZA DÖNÜP KUTLAMIYORSUNUZ"

Daha önce yaptığı bir açıklamada "Her gün kaç Suriyelinin gittiğini takip edeceğiz" diyen Özdağ, paylaşımında şunları kaydetti:

Suriyeli sığınmacılar İstanbul Fatih’te Beşar Esad’ın devrilmesinin yıldönümünü kutluyor.



Neden bu kutlamayı dönüp vatanınızda yapmıyorsunuz?

SURİYELİLER DÖNÜŞE GEÇTİ ÜMİT ÖZDAĞ İŞSİZ KALDI

Özdağ partisinin siyasetinin merkezine Suriyelilerin ülkelerine geri dönmesi üzerine kurmuştu.

Suriye'de, Esad rejiminin devrilmesiyle beraber Ümit Özdağ'ın siyasi anlayışı boşa düştü.