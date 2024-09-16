Abdulkadir Uraloğlu: Türkiye'de şu anda kişisel verilerin çalınmasıyla ilgili asla bir gündem yoktur Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, kişisel verilerin çalındığı iddialarına ilişkin, "Buradan söylüyorum, geçmişte olup da konuşulmuş, kendi içinde tartışılmış konuyu yıllar sonra gündeme getirip, güncel bir konuymuş gibi sunulması asla doğru değildir." dedi.

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AA

Geçtiğimiz günlerde vatandaşların kişisel verilerinin hackerlar tarafından çalındığı iddiası ortaya atılmıştı.

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), "85 milyon vatandaşın verilerinin çalındığı ve BTK'nın Google’dan verilerin çalınmasıyla ilgili yardım istediği" iddialarını yalandı.

DMM, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile basın mensupları arasında geçen bir diyalogun kasıtlı biçimde manipüle edildiğini dile getirdi.

'İDDİALAR TAMAMEN ASILSIZDIR'

"Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile basın mensupları arasında geçen bir diyalogun kasıtlı biçimde manipüle edildiği tespit edilmiştir." ifadelerinin kullanıldığı açıklamada "Bahse konu haberlerde geçen, "85 milyon vatandaşımızın verilerinin çalındığı ve BTK'nın Google’dan verilerin çalınmasıyla ilgili yardım istediği" yönündeki iddialar tamamen asılsızdır." denildi.

Yaşananların ardından Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Evrensel Posta Birliği Bölgesel Strateji Forumu'nun ardından basın mensuplarının "kişisel verilerin sızdırıldığı" iddialarına ilişkin sorularını yanıtladı.

"GERÇEKLEŞMİŞ BİR OLAY YOK, OLMADI"

Bakan Uraloğlu kişisel verilerin çalınması gibi bir durumun yaşanmadığını bildirdi.

Uraloğlu, "Türkiye’nin şu anda kişisel verilerinin çalınmasıyla ilgili bir gündemi ve gerçekleşmiş olay yoktur. Çok net, olmamıştır." dedi.

"CIMBIZLA ÇEKİLİP YAPILAN HABERLERİN KIYMETİ YOK"

Bu yönde bir açıklamalarının olmadığını vurgulayan Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Çok net söylüyorum, kimse ortalığı bulandırmasın. Söylenilen bir sözü cımbızla çekip, sanki 'Türkiye'de insanların güvenliğiyle ve verileriyle ilgili çalınmış güncel şeyler vardır' diye kimse haber yapmasın, şu anda öyle bir gündem yoktur. Bu şekilde cımbızla çekilip arkasına ve önüne yorum ekleyerek, yapılan hiçbir haberin bizim nezdimizde kıymeti yoktur. Böyle bir açıklamamız olmamıştır. Buradan söylüyorum, geçmişte olup da konuşulmuş, kendi içinde tartışılmış konuyu yıllar sonra gündeme getirip, güncel bir konuymuş gibi sunulması asla doğru değildir. Bununla ilgili de ayrıca başka bir şey söylenmesine gerek yok. Türkiye'de şu anda kişisel verilerin çalınmasıyla ilgili asla bir gündem yoktur. Siz de lütfen böyle bir gündem oluşturmayın."

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)