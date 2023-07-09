Abdulkadir Uraloğlu, Yeni Ercan Havalimanı'nın detaylarını paylaştı

Türkiye, yaptığı çalışmalar ile dünyaya örnek olmaya devam ediyor.

İstanbul Havalimanı ile dünyanın dikkatini çeken Türkiye, şimdi rotayı yavru vatana çevirdi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) başkenti Lefkoşa’da yer alan yeni Ercan Havalimanı’nın açılışı için geri sayım başladı.

Yeni Ercan Havalimanı, 20 Temmuz günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katılacağı törenle hizmete açılacak.

Açılıştan önce ise Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

Havalimanına dair detayları paylaşan Uraloğlu, "Ulaşımın her alanında öncü olmaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Abdulkadir Uraloğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı;

Ulaşımın her alanında öncü olmaya devam ediyoruz!



Bizi yavru vatan KKTC'ye onu da dünyaya Ercan Havalimanı ile

bağlıyoruz.



Test uçuşları başarıyla tamamlanan başkent Lefkoşa'daki

Yeni Ercan Havalimanı, 20 Temmuz’da Cumhurbaşkanımızın katılacağı törenle

hizmete sunulacak!



Hem modern mimarisi ile hem de doğa dostu olmasıyla öne

çıkan 400 milyon avro yatırım bedelli havalimanımız 10 milyon yolcu

kapasitesine sahip.



Türkiye Yüzyılı’na sınır yok, dur durak hiç yok; yavru

vatanı da kapsıyor!



Türkiye ve KKTC yüzyılına güven ile hız ile uçuyor!