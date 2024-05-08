Abdulkadir Uraloğlu'ndan İstanbul Havalimanı’ndaki uçak kazasıyla ilgili ilk açıklama İstanbul Havalimanı'nda Paris-İstanbul seferini yapan kargo uçağı, iniş takımları açılmayınca gövdesi üzerine iniş yapmak zorunda kaldı. Olayla ilgili konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, iki pilot ile kabin ekibinin tahliye edildiğini ve pistin uçuşa kapatıldığını söyledi.

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ensonhaber.com

İstanbul Havalimanı'nda facianın eşiğinden dönüldü...

İstanbul Havalimanı'nda kargo uçağı, ön iniş takımları açılmayınca gövde üzeri iniş yaptı.

İniş takımları açılmadı

Edinilen bilgiye göre FEDEX şirketine ait kargo uçağının iniş takımları açılmadı.

Olayda ölen yada yaralanan olmadığı öğrenildi.

Bakan Uraloğlu'ndan ilk açıklama

Konuya ilişkin ise Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'ndan ilk değerlendirme geldi.

"Pist uçuşlara kapatıldı"

CNN Türk yayınında konuşan Bakan Abdulkadir Uraloğlu, iki pilot ile kabin ekibinin tahliye edildiğini ve pistin uçuşa kapatıldığını söyledi.

Uraloğlu, çalışmaların tamamlanmasının ardından pistin 15.00'te tekrar açılacağını söyledi.

"Diğer uçuşlarla ilgili önlemler alınıyor"

Bakan Uraloğlu, uçağın gövde üzerine inişine dair yaptığı açıklamada şunları söyledi:

Fransa'dan İstanbul'a sefer yapan bir kargo uçağı havalimanına yaklaştığı esnada ön iniş takımları açılmıyor. Havalimanı ile irtibata geçiyor önce pisti past geçiyor 2. seferinde de gözlem yapılabilmesi için yakın geçiş yapıyor. Ön iniş takımlarının açılmadığı tespit ediliyor. Gerekli müdahale ekipler organize ediliyor. Diğer uçuşlarla ilgili önlemler alınıyor ve uçağın indirilmesi sağlanıyor. Herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. Uçak pist içerisinde kalabildi. 2 pilotu vardı. pilotlar da tahliye edildi. O pist geçici olarak uçuşa kapatıldı. Konuyla ilgili ayrıca kaza inceleme konusunda arkadaşlarımızı görevlendirdik.

Ön iniş takımı kapalı vaziyette iniş yaptı

Kazayla ilgili Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan da yapılan açıklamada, "Fedex Hava Yolları’na ait N110FE tescil işaretli, Boeing 763 tipi hava aracı, saat 07.55 lokalde pilot ifadesine göre hidrolik arızası nedeniyle ön iniş takımının açılmadığı bilgisini İstanbul Havalimanı ATC ünitesine bildirmiş ve 08.17 lokalde ön iniş takımı kapalı vaziyette 16R pistine iniş yapmış ve pist içerisinde kalmıştır." denildi.

"Araştırma ve inceleme çalışmaları başlatılmıştır"

Yapılan açıklamada, ölen yada yaralanan olmadığı vurgulanarak şu ifadeler kullanıldı: