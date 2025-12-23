Abdulkadir Uraloğlu'ndan köprü ve otoyol ücretlerine ilişkin açıklama

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, NTV ekranlarında katıldığı canlı yayında önemli açıklamalarda bulundu.

Bakan Uraloğlu burada, otoyol ve köprü ücretlerine ilişkin açıklama da yaptı ve yeniden değerleme oranıyla birlikte artabileceğini belirtti.

"DÜZENLEME YAPACAĞIZ"

Bakan Uraloğlu, köprü ve otoyol geçiş ücretlerine ilişkin olarak, "Karayolları Genel Müdürlüğü'nün işlettiği otoyollar var. Burada yaklaşımımız yeniden değerleme oranında olabilir diye düşünüyoruz.

Yap-işlet-devret durumundaki otoyollarda sözleşmede nedir, ona bakacağız. Bazen yüzde 10 düzenleme yapabiliriz.

Enflasyon ne oldu, ulaşımdaki enflasyonu etkileyen miktar ne kadardır diye düzenleme yaparız diye düşünüyorum." dedi.

YENİDEN DEĞERLEME ORANI: 25,49

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği, 27 Kasım'da Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre yeniden değerleme oranı, 2026 yılı için yüzde 25,49 olarak belirlendi.

KÖPRÜ VE OTOYOLLARIN ÜCRETLERİ DEĞİŞECEK

15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü tek yön otomobil geçiş ücreti 47 TL olarak uygulanıyor, zam ile birlikte 58 TL'ye yükselecek.

Yavuz Sultan Selim Köprüsü geçiş ücreti 80 TL'den 100 TL'ye çıkacak.

Osmangazi Köprüsü geçişi otomobiller için 795 TL, Çanakkale Köprüsü de 795 TL'ydi ancak zamla 997 TL olacak.