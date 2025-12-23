Mukaddes üç ayların ilk kandili perşembe günü idrak edilecek

- Mukaddes üç aylar 21 Aralık'ta başladı ve 25 Aralık'ta Regaib Kandili idrak edilecek.
- Miraç Kandili 15 Ocak'ta, Berat Kandili ise 2 Şubat'ta kutlanacak.
- Ramazan ayı 19 Şubat'ta başlayacak ve 16 Mart'ta Kadir Gecesi idrak edilecek.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
Mukaddes üç aylar 21 Aralık'ta başladı...
2025 yılı içerisinde ilki 1 Ocak'ta başlayıp idrak edilen mukaddes üç aylara Hicri ay hesaplamalarına göre 21 Aralık'ta ikinci kez girildi.
İLK KANDİL PERŞEMBE GÜNÜ
Regaib Kandili, 25 Aralık Perşembe akşamı idrak edilecek.
Hazreti Muhammed'in (sav) Allah'ın huzuruna yükseldiği gece olarak kabul edilen Miraç Kandili 15 Ocak'a,
"Ramazanın Müjdecisi" Berat Kandili ise 2 Şubat'a denk gelecek.
İBADETLER YAPILACAK
Müslümanlarca "on bir ayın sultanı" olarak nitelendirilen Ramazan ayı, 19 Şubat'ta başlayacak.
Kur'an-ı Kerim'de "bin aydan daha hayırlı" olduğu bildirilen Kadir Gecesi, Ramazan'ın 27. gecesi olan 16 Mart'ta idrak edilecek.
Müslümanlar 20 Mart'ta ise Ramazan Bayramı'nı karşılayacak.