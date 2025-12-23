Mukaddes üç ayların ilk kandili perşembe günü idrak edilecek Dualarla karşılanan üç aylara Hicri takvim hesaplamasına göre bu yıl ikinci kez girildi. Recep, Şaban ve Ramazan'ı kapsayan üç aylar, içinde birçok özel geceyi de barındırıyor. İslam dünyası 25 Aralık Perşembe akşamı da Regaib Kandilini idrak edecek.