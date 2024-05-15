Abdulkadir Uraloğlu'ndan otoyol ve köprü geçiş ücretleri değerlendirmesi Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, otoyol ve köprü geçiş ücretlerinin artırılmasının bu alandaki giderlerin karşılanması amaçlanarak yapıldığını söyledi.

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AA

Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) ve Yap-İşlet-Devret (YİD) kapsamında özel şirketler tarafından işletilen otoyol ve köprülerin geçiş ücretlerine zam yapıldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yapılan bu fiyat artışını AK Parti Grup Toplantısı öncesinde değerlendirdi.

"İşletme giderlerini karşılaması gerekiyor"

Bir gazetecinin "Otoyol ve köprülere yapılan zamlara ilişkin değerlendirmeniz olur mu?" sorusu üzerine Uraloğlu, "Kamuda bir verimlilik ve tasarruf sürecindeyiz. Oluşan şartlara göre geçiş ücretlerimizi güncelleme ihtiyacı hissettik. Gerçekten çok düşük kalmıştı. Bakım işletme giderlerini karşılama noktasında bir düzenleme yapmamız gerekiyordu o düzenlemeyi yapmış olduk." ifadesini kullandı.

Kamuda tasarruf değerlendirmesi

Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi'ne ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Uraloğlu, kamuda tasarrufun, herkesin daha dikkatli olmasını gerektiren bir süreç olduğunu vurguladı.

Bakan Uraloğlu, "Zaten dikkat ediyorduk ama bu süreçte kamuyla da entegre olacak şekilde bizim de kurumlarımız, bu tasarruf yaklaşımına elbette daha fazlasıyla uyacak, katkı sağlayacak." diye konuştu.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)