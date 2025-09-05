Abdulkadir Uraloğlu'ndan Terörsüz Türkiye vurgusu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, AK Parti Bartın “Türkiye Yüzyılı Buluşmaları”nda açıklamada bulundu.

Bakan Uraloğlu, Türkiye Yüzyılı vizyonuyla, Bartın’ın da içinde olduğu bu büyük yürüyüşte, milletin her bir ferdine dokunmayı, sesini duymayı, taleplerini dinlemeyi görev bildiklerini ifade etti.

"YAPARSA AK PARTİ YAPAR"

Bakan Uraloğlu, herkes tarafından kabul edilmiş bir sloganları olduğunu dile getirerek, sözlerine şu şekilde devam etti:

“Yaparsa AK Parti yapar. Bu, milletimiz tarafından ortaya çıkarılmış ve kabul görmüş bir gerçektir. Bu yıl ‘Hep Birlikte Güçlü Türkiye’ temasıyla saha çalışmalarımızı yürütürken, bölgesinde ve küresel gelişmelerde büyük ve güçlü Türkiye’nin olması gerektiğine inanan bir kadro olarak durmaksızın çalışıyoruz. Kapısını çalmadığımız hane, selam vermediğimiz esnaf, dinlemediğimiz bir yürek kalmayana dek bu buluşmalarımız devam edecek.

Çünkü bizim siyasetimiz, milletimizle omuz omuza, gönül gönle yürümektir. Milletimizin beklentileri, önerileri ve gözlemleri, kamu politikalarının oluşturulmasında büyük bir öneme sahip. Bu yüzden, bugün burada sizlerin sesine kulak vermek için bir aradayız.”

"TEMEL HEDEFİMİZ, BÜYÜK VE GÜÇLÜ TÜRKİYE VİZYONUNU GERÇEKLEŞTİRMEKTİR"

2002’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak” sözüyle yola çıktıklarını, vesayetin zincirlerini kırdıklarını hatırlatan Bakan Uraloğlu, “Sağlıktan eğitime, ulaşımdan haberleşmeye, adaletten emniyete, tarımdan sanayiye, turizmden savunmaya attığımız adımlarla milletimizin refahını yükselttik.

Yol, hastane yaparken, eğitim ve enerji altyapımızı güçlendirirken, milli teknoloji hamlesiyle yerli ve milli savunma imkanlarımızı geliştirirken, caydırıcılığımızı artırırken, tüm başlıklarda Türkiye Yüzyılı’nı hayata geçirmek için çalışıyoruz. Temel hedefimiz, büyük ve güçlü Türkiye vizyonunu gerçekleştirmektir.” diye konuştu.

"BUGÜN TÜRKİYE, MASADA VE SAHADA SÖZÜ DİNLENEN, BİLEĞİ BÜKÜLMEYEN BİR ÜLKEDİR"

Sadece ülkeyi bir baştan diğer başa saran; yollar, köprüler, havalimanları, hastaneler, okullar, üniversiteler, konut projeleri, fabrikalar inşa etmediklerini milletin hayallerine korkusuzca koşacağı bir Türkiye inşa ettiklerini söyleyen Bakan Uraloğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Ülkemiz savunma, güvenlik, dış politika başta olmak üzere birçok alanda en parlak dönemini yaşıyor. Bugün Türkiye, masada ve sahada sözü dinlenen, bileği bükülemeyen bir ülkedir.

Bu gücümüzü vicdanımızdan ve adaletten alıyoruz. “Dünya beşten büyüktür” diyerek küresel adaletsizliklere meydan okuyan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte Türkiye, mazlumların sesi, insanlığın umududur. Gazze’de İsrail’in bebekleri, çocukları, masum sivilleri hedef alan insanlık dışı saldırılarını nefretle kınıyoruz.

Binlerce Filistinli kardeşimizin katledildiği bu zulme karşı, Türkiye olarak dimdik ayaktayız. Hak ve hukuku cesurca savunuyoruz. Diplomasi masasında, sahada, insani yardımlarla Filistinli kardeşlerimizin yanındayız. Bu duruşumuz sadece Filistin’le sınırlı değil; Afrika’dan Asya’ya, Ukrayna’dan Balkanlar’a kadar geniş bir coğrafyada Türkiye, barışın ve adaletin temsilcisi olmaya devam ediyor.”

"TERÖRLE MÜCADELEYE HARCANAN KAYNAKLARI ARTIK ÜRETİME, TEKNOLOJİYE, REFAHA YÖNLENDİRİYORUZ"

Türkiye’nin bugün tarihi bir dönüşüm içinde olduğunu dile getiren Bakan Uraloğlu, “Yakın zamanda ‘Terörsüz Türkiye’ süreciyle ülkemizde yepyeni bir sayfa açıldı. Yarım asırdır milletimizin huzurunu, gençlerimizin geleceğini çalan terör, bize 2 trilyon dolarlık ağır bir maliyet yükledi. Ama inşallah artık bu karanlık defteri kapatıyoruz. Bir zamanlar girilmez denilen dağlarda artık milli yatırımlarımız yükseliyor.

Petrol üretiyoruz. Terörle mücadeleye harcanan kaynakları, artık üretime, teknolojiye, refaha yönlendiriyoruz. Terörsüz bir Türkiye, çocuklarımızın ve gençlerimizin hayallerine, milletimizin geleceğine yapılan en büyük yatırımdır.” açıklamasında bulundu.

Bu dönüşümü taçlandırmak için, millet iradesini merkeze alan, sivil ve özgürlükçü bir anayasaya da ihtiyaç olduğunu ifade eden Bakan Uraloğlu, “Ne kadar değiştirirsek değiştirelim, temeli zayıf olan bir binaya kat çıkmak gibidir. Vesayetten arınmış, milletimizin ortak değerlerini yansıtan bu yeni anayasa, Türkiye’nin yol haritası olacak. Canı gönülden inanıyorum ki, yeni anayasayı sizlerle birlikte hayata geçirerek sivil siyasetin alanını genişletecek, ekonomiden sosyal hayata, ülkemizin meselelerinin çözümünü daha da hızlandıracağız.” şeklinde konuştu.

Tam bu tarihi hedeflere ve büyük vizyona yoğunlaşmışken, enerjilerini milletin refahı ve geleceği için çalışmaya çevirmişken, terörden beslenenlerin bu süreci baltalamak istediğini vurgulayan Bakan Uraloğlu, “Milletimizin birliği ve huzuru için atılan adımları karalamak, sokakları kaosa sürüklemek ve demokrasimizi gölgelemek için her türlü provokasyonu yapmaktan çekinmiyor. Terörle mücadelede kazandığımız zaferleri hazmedemeyen bu zihniyet, siyasi çıkarları uğruna halkımızı yanıltmaya, gençlerimizin geleceğini tehlikeye atmaya çalışıyor.”

Yakın zamanda Bartın’ın Ulus ilçesi ile çevre iller Karabük ve Kastamonu’da yaşanan orman yangınlarının da herkesin yüreğini yaktığını söyleyen Bakan Uraloğlu, sözlerine şu şekilde devam etti:

“Kahraman ekiplerimiz gece gündüz demeden alevlerle mücadele ederken, bazı muhalifler siyasi çıkar uğruna yaydığı yalanlarla vatandaşlarımızın zihnini bulandırmaya çalışıyor. Yangınları söndürmek için canını ortaya koyanlara iftira atanlar, milletimizin vicdanını yaralıyorlar. Biz, fitneyle değil, hizmetle; biz, yalanla değil, hakikatle yolumuza devam ediyoruz.”

"SON 23 YILDA BARTIN'IN ULAŞIM VE HABERLEŞME ALTYAPISINA YAKLAŞIK 37 MİLYAR LİRA YATIRIM GERÇEKLEŞTİRDİK"

Bartın’ın, tarih boyunca Karadeniz’in yiğit sesi, çalışkan elleri ve vefalı yüreği olduğunu belirten Bakan Uraloğlu, “İşte bu yüzden, Bartın’ı sadece Karadeniz’in incisi değil, aynı zamanda Türkiye’nin parlayan yıldızlarından biri yapmak için çalıştık. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, son 23 yılda Bartın’ın ulaşım ve haberleşme altyapısına yaklaşık 37 milyar lira yatırım gerçekleştirdik.” diye konuştu.

2002’de sadece 7 kilometre olan bölünmüş yol uzunluğunu 85 kilometreye çıkardıklarını, bitümlü sıcak karışım kaplamalı yolu olmayan Bartın’a 70 kilometre BSK’lı yol yaptıklarını dile getiren Uraloğlu, “Bartın-Kurucaşile-Cide, Devrek-Zonguldak Ayrımı – Çaycuma - Bartın, Arıt-Aydınlar, Bartın - Safranbolu Yolları, Kirazlı Köprü Baraj Varyantı, Çift Tüplü Çakraz, Cumayanı ve Meydan Tünelleri ile Amasra, Aç-Kapa-1 ve 2 Tünelleri gibi önemli karayolu projelerini tamamlayarak hizmete açtık. Böylece, Bartın’ımızı bölünmüş yollarla Türkiye’mizin büyük bir bölümüne bağladık.” şeklinde konuştu.

Uraloğlu, ayrıca Bartın Çevre Yolu, Karaman Köyü-Kurucaşile Yolu gibi devam eden 8 projeyle Bartın’ın karayolu ağını daha da güçlendirdiklerini belirtti.

"BARTIN'IN ZONGULDAK'A VE FİLYOS LİMANI'NA BAĞLAYAN YOL STANDARDININ YÜKSELTİLMESİNE BÜYÜK ÖNEM VERİYORUZ"

Uraloğlu, “Özellikle Bartın’ın Zonguldak’a ve Filyos Limanı’na bağlayan yol standardının yükseltilmesine büyük önem veriyoruz. Bildiğiniz üzere Filyos Limanı, Sultan Abdulhamid dönemine dayanan bir proje. Milletimizin diğer bir 150 yıllık rüyası Marmaray gibi bu projeyi de Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve onun liderliğindeki AK Parti hükümetlerimiz hayata geçirdi.

Daha yapım aşamasından itibaren sondaj gemilerimize ev sahipliği yaparak Karadeniz’deki petrol ve doğalgaz arama çalışmalarına destek verdi. Şu anda da Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı’na tahsisli olarak Sakarya Gaz Sahasında TPAO tarafından yapılan faaliyetlerde keşfedilen gazın yüzeye çıkmasına hizmet veriyor.” açıklamasında bulundu.

Yapımı devam eden Kaynarca-Karasu demir yolu hattını devamında Bartın Limanı’na bağlayacak olan Karasu-Bartın demir yolu hattının proje çalışmalarının da devam ettiğini belirten Bakan Uraloğlu, “Bu projeyle Karadeniz Havzasından gelecek olan yüklerin Karasu Limanı, Ereğli Limanı, Filyos Limanı ve Bartın Limanı üzerinden Anadolu’ya taşınması ile İstanbul Boğazı trafiğinin azaltılmasına katkı sağlayacağız.” dedi.

Amasra’nın turizm potansiyelini katbekat artıran Amasra Limanı Yolcu İskelesi ve Yat Limanı projesini de geçmiş yıllarda hayata geçirdiklerini hatırlatan Bakan Uraloğlu, “Bu projenin ardından Amasra’yı kruvaziyer gemilerinin uğradığı önemli bir cazibe merkezine dönüştürdük. Amasra Müzesi, Çekiciler Çarşısı, Amasra Kalesi ve Kemere Köprüsü gibi tüm kültür hazinelerini daha da erişilir kıldık.” diye konuştu.

Uraloğlu ayrıca tüm bu projelerin Bartın’ın ekonomik potansiyelini daha da yukarı taşıyacağını gençlere yeni iş imkanları sunduğunu da kaydetti.

Türkiye Yüzyılı’nın, sadece büyük şehirlerin değil, Bartın gibi Anadolu’nun her bir köşesinin kalkındığı, refaha erdiği bir çağın adı olduğunu belirten Bakan Uraloğlu, “Bartın’ın her bir sokağında, her bir köyünde, her bir hanesinde bu bağı kurmak için çalışmaya devam edeceğiz. Teşkilatlarımız, AK Parti’mizin kılcal damarları gibi, milletimizin her bir ferdine dokunuyor, sesini duyuyor, taleplerini çözüme kavuşturuyor. Bartın’ın bereketine yakışan da budur. Birlikte, omuz omuza, Türkiye’yi daha güçlü ve refah dolu bir geleceğe taşıyacağız.” açıklamasında bulundu.

Bakan Uraloğlu, “Terörsüz Türkiye” sürecini haksız bir şekilde eleştirenler olduğunu belirterek “Biz çıktığımız bu yolun doğru yol olduğunu biliyoruz. Biz bu süreçte asla şehitlerimize, gazilerimize, onların ailelerine halel getirecek bir davranış içerisinde olmadık; olmayacağız. Hiç kimseyle bir pazarlığımız yoktur, olmayacak. Biz bugüne ciddi mücadelelerle geldik, bu sahada elde edilmiş başarının sonucudur. Bundan sonra bunun kalıcı olması için alınmış olan inisiyatif kalıcı olması için Cumhurbaşkanımızın liderliğinde devam edecektir. Başımız dik, alnımız açıktır.”