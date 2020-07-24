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- Abdullah Gül Ayasofya davetini geri çevirdi
Abdullah Gül Ayasofya davetini geri çevirdi
Yarın yapılacak olan Ayasofya Camii'ndeki ilk namaz için davet gönderilen eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül daveti reddetti.
- Haber Merkezi
- 24.07.2020 - 02:20
Statüsünün değiştirilerek müzeden camiye dönüştürülen Ayasofya'daki ilk namaz için Cumhurbaşkanı Erdoğan, 24 Temmuz tarihini işaret etmişti.
Ayasofya Camii, kılınacak cuma namazı ile birlikte yeniden ibadete açılacak. Kılınacak cuma namazına bir çok isim davet edilmişti. Davetlilerin içerisinde eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül de yer alıyor.
DEVETİ REDDETTİ
Ayasofya'da kılınacak olan cuma namazı için davet edilen Abdullah Gül, bu daveti reddetti.