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    Abdullah Gül Ayasofya davetini geri çevirdi

    Abdullah Gül Ayasofya davetini geri çevirdi

    Yarın yapılacak olan Ayasofya Camii'ndeki ilk namaz için davet gönderilen eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül daveti reddetti.
    • Haber Merkezi
    • 24.07.2020 - 02:20
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    Abdullah Gül Ayasofya davetini geri çevirdi

    Statüsünün değiştirilerek müzeden camiye dönüştürülen Ayasofya'daki ilk namaz için Cumhurbaşkanı Erdoğan, 24 Temmuz tarihini işaret etmişti.

    Ayasofya Camii, kılınacak cuma namazı ile birlikte yeniden ibadete açılacak. Kılınacak cuma namazına bir çok isim davet edilmişti. Davetlilerin içerisinde eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül de yer alıyor.

    DEVETİ REDDETTİ

    Ayasofya'da kılınacak olan cuma namazı için davet edilen Abdullah Gül, bu daveti reddetti.

    Abdullah Gül Ayasofya davetini geri çevirdi #1

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