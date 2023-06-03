Abdullah Gül, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki programa katıldı

'Türkiye Yüzyılı' bugün itibariyle başladı...
Cumhurbaşkanı seçiminin kazananı Recep Tayyip Erdoğan, yemin töreni için TBMM'ye geldi.
Mazbatasını, TBMM Geçici Başkanı Devlet Bahçeli'nin elinden alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ant içmek için hitabet kürsüsüne geçti.
Yeni dönem resmen başladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM'de yemin ederek görevine başladı. Erdoğan'ın yemin töreninin ardından İstiklal Marşı okundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis'teki törenin ardından Ata'nın manevi huzuruna çıktı.
Anıtkabir'i ziyaret etti
Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakacak olan Erdoğan, Misak-ı Milli Kulesi'nde Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalandı.
Daha sonra Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne geçen Recep Tayyip Erdoğan 'Cumhurbaşkanlığı Göreve Başlama Töreni'ne katılacak.
Birçok misafirin katıldığı programda dikkat çeken isimlerde yerini aldı.
Abdullah Gül törene katıldı
11'nci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki törene katılarak ön sıralardaki yerini aldı.