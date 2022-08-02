Abdullah Gül'den enflasyon ve faiz eleştirisi

En çok hayret ettiği şeyin enflasyonun hafife alınması olduğunu belirten eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, faiz ve enflasyon konusunda uyarılarda bulundu.

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, güncel siyasete ve gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Gül'ün hedefinde ise, AK Parti iktidarının ekonomi politikası vardı.

Karar'dan Mehmet Ocaktan'a konuşan Abdullah Gül, en çok hayret ettiği şeyin enflasyonun hafife alınması olduğunu söyledi.

"Birincil öncelik enflasyon olmalı"

Gül, dini değerleri önemseyen iktidarların ekonomi politikalarında sadece faizi düşük seviyede tutmasının bir önemi olmayacağını belirterek " En çok hayret ettiğim şey enflasyonun bu kadar hafife alınması. Enflasyonla çok kararlı, rasyonel, güçlü bir şekilde mücadele etmek için artık son vakit. Bundan sonra vakit kalmıyor seçime kadar. Yani birinci öncelik bu olması lazım.

Enflasyonun ne olduğunu, enflasyonun nasıl büyük bir bela, kötülük, ahlaksızlık, hastalık olduğu ve bir kamu hırsızlığı olduğu gerçekten idrak edilmezse enflasyonla amansızca bir mücadele içerisine girilemez....

"Faizi düşük seviyede tutmak..."

Özellikle dini değerleri önemseyen iktidarların ekonomi politikalarında sadece faizi düşük seviyede tutmak amacıyla değil, diğer kötülüklerden de halkı koruyabilmeleri için enflasyonu birinci öncelik olarak gözaltında tutmaları gerekir.

Dünyada enflasyonun yüzde 6-7 olduğu ülkelerde olağanüstü seferberlik varken Türkiye’nin daha büyük bir mücadele içerisine girmesi gerektiğine inanıyorum. Birinci şart bununla mücadele edecek kadronun, yani ekonomi ve finanstan sorumlu kadroların içeride ve dışarıda kredibilitesinin, güveninin oluşturulması lazım.” ifadelerini kullandı.