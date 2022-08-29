Abdullah Gül’den 30 Ağustos açıklaması geldi: Hasta değilim

7 yıllık Cumhurbaşkanlığı döneminde milli bayramlara katılmadığı öne sürülen Abdullah Gül, iddiaları çektiği video ile yalanladı.

Türkiye’nin 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün, 7 yıllık görev süresi boyunca özellikle 30 Ağustos Zafer Bayramı törenlerine katılmadığı öne sürülüyordu.

İddialar 30 Ağustos’a yaklaşılırken yeniden gündeme gelince, konunun muhatabından cevap gecikmedi.

“İnsafsız bir yalan…”

Bir video çeken Gül, paylaşımını “Hakkımda süregelen insafsız bir yalana cevabımdır” notuyla yayınladı.

“Yarın 30 ağustos, çok şükür hasta falan değilim. Ama yalan söylemek ve ön yargılı davranmak büyük bir hastalık… Ayrıca kasıtlı olarak yalan söylemek ise ahlaki bir sorun” diyen Gül, şöyle devam etti:

Abdullah Gül: Yarın 30 Ağustos çok şükür hasta değilim VİDEO

“Böyle bir açıklamaya mecbur kaldım”

“Benim Cumhurbaşkanı olduğum dönemlerde milli bayramlara katılmadığımı, Anıtkabir ziyaretlerini yapmadığımı bazıları anlattı. Bunları yalanlamayı zül kabul ettim ama ne zaman ki hiç ummadığım kişiler de buna inanmaya başladılar böyle bir açıklamaya mecbur kaldım. Öncelikle şunu hatırlatmak isterim; Cumhurbaşkanı olduğum süre içerisinde katılmam gereken bütün milli bayramlara katıldım ve gurur duydum.

‘Sadece 1 kez katılamadım’

Onların en iyi şekilde kutlanmalarını sağladım. Benden önce 30 Ağustos bayramlarının resepsiyonları ordu evlerinde yapılırdı. Cumhurbaşkanı olduğumda Çankaya’ya aldırdım, orada görkemli bir şekilde kutlanmalarını sağladım. Anıtkabir ziyaretlerini yapmamam ise söz konusu değildir. Hatta bazen ziyaretlerle ilgili problemler gördüğümde hep müdahaleci oldum. 7 yıllık cumhurbaşkanlığım dönemimde 1 kez Kırgızistan seyahatimdeki rahatlığım sebebiyle merasime katılamadım.

“İç kulak kanaması geçirdim”

Kırgızistan’daki Türk Konseyi Zirvesi’ne gidiyordum, o günlerde Gaziantep’te teröristlerin şehit ettiği 10 askerimiz vardı. Onları arkamda bırakıp gitmek istemedim, onların cenaze merasimlerine katıldım. Yaralıları hastanede tek tek ziyaret ettim, sonra da seyahatimi yaptım. Doktorlar seyahat yapmamam için zaten uyarıda bulunmuşlardı. Bu seyahatte bir iç kulak kanaması geçirdim. Dönünce hastanede 1 hafta yatmak zorunda kaldım.

“Aleyhimde propaganda yapanları sizlere havale ediyorum”

Böyle bir insani meseleyi bile bilerek aleyhimde propaganda yapanları sizlere havale ediyorum. Bu vesileyle 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutluyorum ve şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum.”