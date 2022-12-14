Abdullah Gül'den İmamoğlu'na destek açıklaması

Ekrem İmamoğlu'na verilen siyasi yasak kararı sonrası Abdullah Gül'den destek mesajı geldi. Gül mesajında, "Millet iradesi her şeyin üstündedir" ifadelerini kullandı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkındaki 'siyasi yasak' davasında karar açıklandı.

2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası alan İmamoğlu için TCK 53. maddesi de işletilerek siyasi yasak getirildi.

Ekrem İmamoğlu'na getirilen hapis kararı sonrası siyasilerden destek mesajları geldi.

Abdullah Gül'den destek geldi

İmamoğlu'na son destek açıklaması 11.Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'den geldi.

Resmi Twitter hesabından açıklama yapan Abdullah Gül, mahkemelerin bu yanlıştan döneceğine inandığını söyledi.

Millet iradesi her şeyin üstündedir

Abdullah Gül, "Bugünkü mahkeme kararı sadece Ekrem İmamoğlu'na değil Türkiye’ye karşı yapılan büyük bir haksızlıktır. Millet iradesi her şeyin üstündedir. Üst mahkemelerin bu yanlışı düzelteceklerine inanıyorum." ifadelerini kullandı.



