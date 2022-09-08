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    Abdullah Gül'den Oxford paylaşımı

    Abdullah Gül'den Oxford paylaşımı

    İngiltere, Kraliçe Elizabeth'in ölümüyle sarsılırken, mütevelli heyeti toplantısı için Oxford'da bulunan Abdullah Gül, toplantıdan fotoğraf paylaştı.
    • Haber Merkezi
    • 08.09.2022 - 21:07
    • Güncelleme : 08.09.2022 - 21:57
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    İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in ölümü dünyanın gündemine oturdu.

    İngiltere'nin adeta yürüyen tarihi addedilen Kraliçe, 96 yaşında hayata gözlerini yumarken ülke yasa boğuldu.

    Abdullah Gül'ün İngiltere'den fotoğraf paylaşımı

    Görevi sırasında İngiltere ziyaretinde Kraliçe tarafından ağırlanan ve bu ağırlama ile gündemde geniş yer bulan 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün de İngiltere'de olduğu ortaya çıktı.

    Bir toplantı için Oxford'da bulunan Gül, Twitter'dan paylaşım yaptı.

    Paylaşımına fotoğraf da ekleyen Gül, "Oxford Üniversitesi ile işbirliği içinde bilimsel araştırma, eğitim dahil geniş bir yelpazede faaliyet gösteren “Oxford Center for Islamic Studies”nin Yıllık Mütevelli Heyeti Toplantısına Oxford’da iştirak ettim." ifadelerini kullandı.

    Abdullah Gül den Oxford paylaşımı #1

    Abdullah Gül den Oxford paylaşımı #2

    Abdullah Gül den Oxford paylaşımı #3

    Abdullah Gül den Oxford paylaşımı #4


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