Abdullah Özdemir, canlı yayında İBB'deki 65 dönümlük imar talanını anlattı

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, Beyaz TV'de Melissa Bağcı'nın sunduğu Akılda Kalsın programına konuk oldu.

Birçok konuda değerlendirmede bulunan Özdemir, İstanbul'daki CHP imar talanına ortaya koyan çarpıcı bir örnek ile dikkat çekti.

Avcılar'da İBB eliyle 65 dönümlük bir şahsa ait mezarlık alanının imara açıldığını ve bu adımla arazinin 10 milyar TL'lik bir değer artığı yaşadığını belirten Özdemir, Avcılar halkını protestoya davet etti.

"AK PARTİ'NİN REDDİNE RAĞMEN İMARA AÇILDI"

Mimarlar Odası ve Şehir Plancıları Odası'nı da göreve davet eden Özdemir, şunları söyledi:

"Avcılar Cihangir Mahallesi'ndeki bir alan. Burası 30 yıldır mezarlık alanı. Zaten İBB'nin de mezarlık ihtiyacı var. Bu kendi iç yazışmalarında da söz konusu. Burayı maalesef yakın zamanda imara açma girişiminde bulunuyorlar. İBB Meclisi'nde de çoğunluk oldukları için AK Parti'nin oylarına rağmen burası imara açılıyor.

İMAR ARTIŞ DEĞERİ 10 MİLYAR TL

Fakat şöyle bir detay var burada. 65 dönümün bugünkü şartlardaki imar karşılığı yaklaşık 10 milyar TL. 10 milyarlık bir değeri bir şahsa ürettiriyorsunuz. Burası şahıs arsası. Şahsın yeri imara açılıyor.

Normal şartlarda şahıs talepte bulunsa İBB'ye 'benim yerimi imara açın' diye, açılması mümkün değil zaten.

"İMAR ARTIŞ VERGİSİNİ DE KAÇIRDILAR"

Ama ola ki siz imara açtınız, bunun için çok büyük bir vergi çıkar. İmar değer artış vergisi. Yasalarda bu söz konusu. Bunu da ödetmemek için bunu İBB eliyle yapıyorlar.

Siz eğer belediye olarak bunu kendi talebinizle yaparsanız o zaman arsa sahibi değer artış vergisini ödemiyor. Böyle olunca devletin alacağı bir vergiyi de ödetmiyorlar.

"NE KARŞILIĞINDA İMARA AÇILDI?"

10 milyar TL'lik bir değeri vatandaşın cebine sokuyorsunuz. Ne karşılığında sağlıyorsunuz bunu?

Yani bizim bu iddianamelerin fiillerinin olduğunu görüyoruz birçok şey... Ben özellikle buradan bunun arka planının net bir şekilde araştırılması gerektiğini ifade ediyorum. Bu çok büyük bir rant.

Ayrıca buradaki imar faaliyetlerinden ötürü de bir kişinin zenginleşmesi söz konusu. Avcılarlı vatandaşlarımızı ben bunu protesto etmeye davet ediyorum.

MESLEK ODALARINA TEPKİ

Mimarlar Odası'nı göreve davet ediyorum. Ey Mimarlar Odası neredesin? Ey Şehir Plancıları Odası neredesin? Her meselede görüş bildirirsin, İstanbul'un göbeğinde 65 dönümlük alan imara açılıyor, siz neredesiniz? Demek ki siz siyasi parti ayrımı yapıyorsunuz."