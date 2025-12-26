Güllü'nün ölümüyle ilgili bilirkişi raporu açıklandı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türkiye'nin dikkatle takip ettiği soruşturma...

Sanatçı Güllü’nün şüpheli vefatına ilişkin yürütülen soruşturmada, kızı Tuğyan Ülkem Gülter’in “üstsoyuna karşı kasten öldürme” şüphesiyle gözaltına alınmasının ardından dosyada, dikkat çekici bir gelişme yaşandı.

Güllü'nün ölümünün ardından bilirkişi raporuna dair detaylar ortaya çıktı...

"GÜLLÜ TEMAS SONUCU DÜŞTÜ"

Hazırlanan bilirkişi raporunda, bu iddiayı güçlendirecek önemli ayrıntılara yer verildi.

Raporda, Güllü'nün bir dış kuvvet veya temasla dengesini kaybettiğine dikkat çekildi.

Sanatçının geriye doğru düşebilmesinin ancak denge bozucu bir müdahale ile mümkün olabileceği belirtildi.

"İNTİHAR DÜŞÜNCESİ YOK"

İntihar düşüncesine işaret eden herhangi bir bulguya rastlanmadığı vurgulandı.

"DAHA ÖNCE DÜŞME TEHLİKESİ ATLATTI"

Raporda dikkat çeken bir diğer ayrıntı ise Güllü'nün, daha önce de düşme tehlikesi atlattığına dair bilgi oldu.

Bilirkişi heyeti, bu bilgiye raporda yer verdi.

"KIZI ANNESİNİ UYARMADI"

Tuğyan Ülkem'in bunu bilmesine rağmen Güllü'yü uyarmadığı vurgulandı.