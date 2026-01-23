Abdullah Özdemir, "Senin Hayatından Gidiyor" kampanyasını anlattı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

ABDULLAH ÖZDEMİR'İN GÜNDEMİ YORUMLADIĞI BÖLÜMÜN TAMAMINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı, İstanbul'un sorunlarına ilişkin paylaşım yaptı.

Paylaşımda İstanbulluların sıkıntılara dikkat çekildi.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir de konuya ilişkin, "İstanbul yönetilmiyor. İstanbul’u yönetemiyorlar. Senin hayatından gidiyor" paylaşımında bulundu.

Bu paylaşımlar ve afişler CHP'yi rahatsız ederken Ensonhaber Youtube kanalı üzerinden Son Durum programına katılan ve Çağlar Cilara'nın soruların yanıtlayan Abdullah Özdemir, vatandaşların kampanyaya sahip çıktığını söyledi.

Özdemir, kampanyaya dair detayları şöyle anlattı;

"BİZ BÜYÜKŞEHRİN AYNASINI TUTTUK"

Biz burada aslında bir ayna tuttuk. Büyükşehrin aynısını tuttuk. Vatandaşımıza seslendik. Muhatabımız vatandaşımızdı. Vatandaşımızın hayatından neler gittiğini, İstanbul'un nasıl kötü bir şekilde yönetildiğini resmettik. İstanbul'da yapılmayan arıtma sistemleriyle birlikte Haliç'in kirliği ve İstanbul Boğazı'nın etkilendiği.

"BORÇ ALDIĞINI TÜM TÜRKİYE'YE ÖVÜNEREK ANLATAN BİR BAŞKAN"

Borç aldığını tüm Türkiye'ye övünerek anlatan bir İBB başkanı vardı. Türkiye'deki enflasyon ortamının getirdiği fiyat arışı söz konusu. Onunla örtüşmeyen, çok daha ötesinde, 2-3 katı oranında artan pahalılık söz konusu.

19 tane Kent Lokantası. 19 tane dükkanı çevirdiler, içerisine birkaç mutfak koyup, vatandaşa bunu verdiler. AK Parti'nin belediyelerinin ücretsiz vermiş olduğu aşevleri dönüştürülerek pahalı bir şekilde vatandaşa verildi.

Bunu bir sosyal belediyecilik anlayışı gibi pazarlamaya çalıştılar. 19 kent lokantasında belki günlük 20-25 bin kişiye hitap ediyorsunuz ama siz milyonlarca abonenin olduğu su fiyatını acımasızca elektrik ve doğalgazın üzerine çıkardınız.

6 LİRA OLAN İSPARK, 200 LİRAYA ÇIKTI"

Suyun metrekübü doğalgazın metrekübünü geçmiş durumda. İmara açılan mezarlık alan. 6 yılda pahalanan İSPARK. 6 lira olan İSPARK ücreti 200 liraya çıktı. Neredeyse Avrasya Tüneli'ni geçen bir rakam. Hiçbir yatırım yapmadan bir çizgi çekerek oluşturdukları yerin ücreti.

Bir taraftan trafik, bir taraftan ulaşım ücretleri, bir taraftan sosyal tesislerin durumu, bir taraftan arızalanan yürüyen merdivenler gibi konular var.

Bunlar İstanbul'un gerçekleri. Deprem bütçesinin reklam bütçesinden daha az olduğu bir İBB bütçesi. İstanbullunun konforunu düşünmeyen bir yönetim.

"KAMPANYAYA SAHİP ÇIKILDI"

Biz bu çalışma ve kampanyaya sosyal medyada sahip çıkıldığını gördük. Bu İstanbul'un gerçeği. Bu tehdidi gören CHP, bu çalışmaya saldırmaya başladı.

Hatta indirme çalışmalarına varana kadar girişimlerde bulunmaya çalıştılar. Genel başkana varana kadar buradaki gerçekliği kapatmaya çalıştılar. Nasıl kameraları bantladılarsa İstanbullunun da gözlerine bant çekmeye çalıştılar.

Bunu daha da geliştireceğiz. İkinci faza geçiyoruz. İstanbul'da vatandaşlarımıza İBB tarafından uygulanan kötü muameleyi ilçe ilçe, bölge bölge resmetmeye devam edeceğiz.

Bu kampanyanın kendisinde de herhangi bir şahıs, parti ve grubu hedef almayan, kesinlikle hakaret içermeyen, sadece İstanbul'da gerçekliği ortaya koyduk. Bunları vatandaşla konuştuk.

CHP İSTANBUL'A NE SUNDU

Abdullah Özdemir, CHP'nin İstanbul'da seçimler öncesinde verdiği sözlerden ancak yapılmayan işlerden de bahsetti.

Özdemir konuşmasında şöyle dedi;

"VAATLERİNİN YÜZDE 10'UNU BİLE YAPAMADILAR"

Biz hangi başlıklara baksak yüzde 10'u dahi bulamadıklarını görüyoruz. Beylikdüzü karnelerinde de 28 vaatleri varmış, bir tanesini bile gerçekleştirememişler.

Bunu büyükşehir tarafında da görüyoruz. Hiçbir işçinin ekmeğiyle oynamayacağız dediler.

Suyu ucuzlaştacağız, ulaşımı ucuzlatacağız dediler kat ve kat zam yaptılar. Verdiği vaatleri de unuttular. Röportajlarda "hatırlamıyorum" dediler.

CHP SEÇMENİ RAHATSIZ MI

"Bu özellikle 19 Mart süreciyle ilgili kamuoyunda sürecin motivasyonu nedir diye sorulduğunda öne almışlardı çünkü bir anda Cumhurbaşkanı adayı yapmışlardı.

Bu dava sonrası "bu dava siyasidir" diyenlerin sayısı yüzde 30'un altına kadar düşmüş durumda. Vatandaş biliyor. MASAK kayıtları, HTS kayıtları, banka trafik verileri. Bu kişilerin nasıl organize içerisinde oldukları, para aktarımları artık ortada.

Bu da ister istemez toplum zihinde yerleşmeye başladı. Muhalif diye tanımlanan gazetecilerin de artık meseleyi doğru düzlemde okuduğunu görüyoruz. Fondaş değilse, siyasi görüşünden dolayı bir muhalefeti varsa oradaki fiillerden rahatsızlar.

AK PARTİ'NİN SAHA ÇALIŞMALARI

Yaklaşık 150 bin yeni üyeyi biz 7 aylık süreçte sadece İstanbul'da AK Parti'ye dahil ettik. Ülke genelinde de 665 bin üye sayımızı toplamda artırmış durumdayız.

Bu muazzam çalışma. Büyük bir özveriyle çalışma yürütüldü. İstanbul amiral gemisi olarak öncülük yaptı. CHP İstanbul'da eksiye gitti.

Türkiye genelinde de 25 bin civarında bir üye artışı var. AK Parti ise 665 bin ile mukayese edilmeyecek durumda.

Her cuma üç bölgemizde bir ilçemizi merkez alıp o bölge vekillerimizle cuma namazıyla, başlayan akşam vakitlerine kadar saha çalışmamızı her mahalleye girerek yapıyoruz. İlçe belediyelerimiz zaten hep vatandaşımızla birlikte.

2025 yılını verimli geçirdik. 2026 yılında da 130 bin sokak gönüllümüzle taçlandırarak, İstanbul'da girilmedik hanenin kalmasını arzu etmiyoruz."