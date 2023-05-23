Abdüllatif Şener'den Kılıçdaroğlu'na eleştiri: Söylem değişikliği faydalı olmaz Kemal Kılıçdaroğlu'nun ikinci tur seçimleri öncesi milliyetçi söylemlere dönüş yapmasını eleştiren CHP'li Abdüllatif Şener, söylem değişikliğinin bir faydası olmayacağını belirterek, "Milliyetçi söylemler HDP seçmenin ürkmesine yol açar" dedi.

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Türkiye, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri için sandık başına gitti.

YSK'nın resmi seçim sonuçlarına göre cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kaldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yüzde 49,52 oy alırken, Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 44,88'te kaldı.

Milletvekili seçimlerinde ise 49,37 oy oranıyla Cumhur İttifakı üstünlüğü sağladı.

Muhalefette hayal kırıklığı

Seçim sonuçları AK Parti cephesinde adeta zafer havası estirirken, muhalefette ise büyük hayal kırıklığına yol açtı.

Özellikle CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun Cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan'ın gerisinde kalması, muhalefet cephesinde tepkileri de beraberinde getirdi.

Milliyetçi oylar büyük sürpriz yaptı

Kandil ve HDP ile kurulan ittifaktan rahatsız olan kesimlerin verdiği oylarla birlikte milliyetçi oylar bu seçim döneminde büyük bir sürprize imza attı.

Kılıçdaroğlu U dönüşü yaptı

HDP oylarıyla bir üstünlük sağlayamayacağını anlayan Kemal Kılıçdaroğlu ise 15 Mayıs itibariyle söylemlerinden U dönüşü yaptı.

Milliyetçi söylemlere döndü

Kılıçdaroğlu, ikinci tur seçimleri için milliyetçi oyları alabilmek için terörle mücadele ve sığınmacı sorunu gibi milliyetçi söylemleri ön plana çıkardı.

Muhalefette söylem değişikliğinin etkisi sürerken eski Maliye Bakanı ve Başbakan Yardımcısı ve CHP Konya Milletvekili Abdüllatif Şener'den NTV canlı yayınında gündemi değerlendirdi.

Kılıçdaroğlu'nun söylem değişikliğini eleştirdi

Abdüllatif Şener, Kemal Kılıçdaroğlu'nun ikinci tur öncesi söylem değişikliği yapmasını eleştirdi.

"Söylem değişikliğinin etkisi olmaz"

Şener, 14 günlük kısa bir sürede söylem değişikliği yapmanın bir etkisi olmayacağını söyledi.

"Milliyetçi söylemler HDP seçmenin ürkmesine yol açar"

Kılıçdaroğlu'nun kaybettiği oyları milliyetçi oylar üzerinden telafi etmeye çalıştığını belirten Şener, şu ifadeleri kullandı: