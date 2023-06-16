Abdüllatif Şener'in seçimde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a oy verdiği ortaya çıktı 14 Mayıs seçimlerinden sonra CHP'den istifa ettiğini ve Kılıçdaroğlu'na oy vermediğini söyleyen Abdüllatif Şener'in oy kullandığı sandıktan geçersiz oy çıkmadığı görüldü. Bu gelişme ilk turda Oğan'a oy verdiğini söyleyen Şener'in, ikinci turda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a oy verdiği iddialarını güçlendiriyor..

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Kritik seçimlerin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısında 12'nci kez kaybeden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, siyaset arenasının en çok konuşulan ismi oldu..

Aldığı mağlubiyetin ardından gerek parti içinden gerekse seçmen tarafından hedef tahtasına oturtulan Kılıçdaroğlu'na 'istifa' çağrıları yükselmeye devam ediyor.

'Devam' mesajı veren Kılıçdaroğlu ise, sallanan koltuğunu MYK'yı ve danışmanlarını yenileyerek sağlama almaya çalışıyor..

Partide değişim sesleri yükselirken, bir de kaybeden tarafta olmak istemeyen isimler bir bir ortaya çıkıyor..

Bunlardan biri Abdüllatif Şener..

Kılıçdaroğlu'na oy vermediğini, geçersiz oy kullandığını söyledi

Şener, dün katıldığı canlı yayında 14 Mayıs seçim sonuçlarının ardından CHP'den istifa ettiğini duyurdu.

Kılıçdaroğlu'na da oy vermediğini itiraf eden Şener, ilk turda Sinan Oğan'a ikinci turda ise geçersiz oy kullandığını açıkladı.

Yaşanan gelişmenin ardından muhalif gazeteci Barış Pehlivan, Şener'in söylemlerini araştırdı.

Sandığından geçersiz oy çıkmadı

Buna göre Abdüllatif Şener'in oy kullandığı Ümitköy Anadolu İmam Hatip Lisesi'ndeki 4090 numaralı sandıktan geçersiz oy çıkmadığı görüldü.

28 Mayıs'ta 321 seçmenin oy kullandığı sandıktan, 57 oy Recep Tayyip Erdoğan'a, 264 oy ise Kemal Kılıçdaroğlu'na çıktığı tutanaklara yansıdı.

İlk turda Sinan Oğan'ı destekleyen Şener, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a oy verdi

İlk turda Sinan Oğan'a oy verdiğini söyleyen Şener'in, CHP'den istifa etmesi ve Oğan'ın ikinci turda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı desteklemesi göz önüne alındığında Şener'in de Recep Tayyip Erdoğan'a oy verdiği ihtimali güçleniyor..