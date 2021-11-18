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    ABD'ye göç etmek isteyen Meksikalılar, sınırda bekliyor

    Ekonomik nedenlerle Meksika'dan göç etmek isteyen yüzlerce insan, Guatemala sınırına yakın bir bölgede günlerini geçiriyor.
    • AA
    • 18.11.2021 - 09:27
    • Güncelleme : 18.11.2021 - 10:10
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    ABD'ye göç etmek isteyen Meksikalılar, sınırda bekliyor

    ABD, sunduğu iş imkanları nedeniyle kıtasındaki ülkelerden de çok sayıda göç almaya devam ediyor.

    Meksika'dan da çok sayıda göç alan ABD, ekonomik durumu nedeniyle göç etmek isteyen kişilerin ilk tercihi oluyor.

    Ülkelerindeki ekonomik sıkıntılar ve doğal afetler nedeniyle ABD'ye gitmek isteyen göçmenlerin, Meksika'daki bekleyişleri devam ediyor.

    MEKSİKO CİTY'E YOL ALACAKLAR

    Guatemala sınırına yakın Tapachula şehrindeki Bicentennial Park alanında geceyi geçiren göçmenler, Meksiko City'e doğru yol almaya başlayacak.

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    ABD ye göç etmek isteyen Meksikalılar, sınırda bekliyor #2

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    ABD ye göç etmek isteyen Meksikalılar, sınırda bekliyor #5

    ABD ye göç etmek isteyen Meksikalılar, sınırda bekliyor #6

    ABD ye göç etmek isteyen Meksikalılar, sınırda bekliyor #7

    ABD ye göç etmek isteyen Meksikalılar, sınırda bekliyor #8

    ABD ye göç etmek isteyen Meksikalılar, sınırda bekliyor #9

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