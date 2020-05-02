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    ABD'ye yardım götüren pilot camdan bekleyenleri selamladı

    ABD'ye yardım götüren pilot camdan bekleyenleri selamladı

    Türkiye'nin Amerika'ya gönderdiği yardım uçağının havaalanına teker koymasının ardından pilot bekleyenlere camdan selam verdi.
    • AA
    • 02.05.2020 - 16:10
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    ABD'ye yardım götüren pilot camdan bekleyenleri selamladı

    Türkiye, koronavirüs nedeniyle zor günler geçiren Amerika'ya tıbbı yardım gönderdi.

    Amerika'ya gönderilen ikinci yardım uçağı, ülkede görev yapan sağlık çalışanlarının yüzünü güldürdü.

    O ANIN FOTOĞRAFI

    Yardım uçağını havaalanında karşılayanlar arasında Türk yetkililer de vardı.

    Uçağın pilotu, Türk yetkilileri görünce camını açtı ve elini çıkarıp selam verdi.

    O anlar, Anadolu Ajansı foto muhabiri Yasin Öztürk'ün objektifine yansıdı.

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