Açığa satış nedir, açığa satış emri neden uygulanır? Borsa İstanbul’dan açığa satış kararı

Borsa İstanbul, bugün geçerli olmak üzere açığa satış işlemlerinde yukarı adım kuralının uygulanacağını duyurdu. Vatandaşlar, açığa satış uygulamasının ne anlama geldiğini araştırmaya başladı.

Borsa İstanbul, dün yaşanan hareketli günün ardından BIST-50 endeksinde yer alan paylarda, bugün geçerli olmak üzere açığa satış işlemlerinde yukarı adım kuralının (up-tick-rule) uygulanacağını duyurdu.

BIST'ten yapılan açıklamada, "Bilindiği üzere, Sermaye Piyasası Kurulunun 11/02/2021 tarih ve 7/211 sayılı kararı uyarınca BIST-50 Endeksinde yer alan paylarda açığa satış işlemi yapılabilmektedir. Söz konusu paylarda 23/03/2021 tarihli seansta bir gün boyunca geçerli olmak üzere açığa satış işlemlerinde yukarı adım kuralının (up-tick rule) uygulanması kararlaştırılmıştır" denildi.

Bu açıklamanın ardından vatandaşlar, 'Açığa satış nedir, ne demek? Borsa İstanbul'dan açığa satış kararı ne anlama geliyor? sorularına yanıt aramaya başladı.

Peki, açığa satış nedir, ne anlama gelir? İşte, Borsa İstanbul’dan açığa satış kararı..

BORSA AÇIĞA SATIŞ NEDİR?

Açığa satış, satıcının elinde olmayan hisse senetlerini satıp vade sonunda satışını gerçekleştirdikleri hisseleri satın alan kişiye teslim etmeleri işlemidir. Hisselerin düşüşe geçeceğine inanan yatırımcıların kullandığı bir yöntemdir.

Buradaki amaç, hisse senetlerini yüksek fiyattan satıp daha sonra düşük fiyattan alınarak alıcıya teslim edilmesi ve arada gerçekleşen fiyat farkının da kâr olarak yansımasıdır. Alış-satış işleminin tam tersi olan bu sistemde, hisseler önce satılmakta ve daha sonra alınarak geri konulmaktadır.

Çalışma mantığı hisselerin düşeceğini öngörmek üzerine kurulu olan açığa satış işleminde, eğer hisse fiyatları yükselirse, tam tersine zarar edilebilir.