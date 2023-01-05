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    • Açık Öğretim Lisesi (AÖL) sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖL 1. dönem sınav sonuçları sorgulama

    Açık Öğretim Lisesi (AÖL) sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖL 1. dönem sınav sonuçları sorgulama

    Açık öğretim lise 1. dönem sınav sonuçları için bekleyiş devam ediyor. Binlerce AÖL öğrencisi, sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağını araştırıyor. İşte AÖL sınav sonuçlarına dair detaylar...
    • 05.01.2023 - 09:07
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    Açık Öğretim Lisesi (AÖL) sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖL 1. dönem sınav sonuçları sorgulama

    Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 1. dönem sınav sonuçları için nefesler tutuldu. Ocak ayına girilmesiyle birlikte sınav sonuçları araştırmaları hız kazandı.

    Açık Lise 1. Dönem sınavları online olarak 9 – 10 aralık tarihlerinde gerçekleşti. Binlerce öğrenci sınavda ter döktü.

    Ders geçme notu 45 olarak belirlenen AÖL sınavlarının değerlendirmesi ise 100 puan üzerinden yapılacak. Sonuçlar için gözler MEB’den gelecek duyuruya çevrildi.

    Sınava giren binlerce AÖL öğrencisi, “Açıköğretim lise sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?? Sınav sonuçları nasıl sorgulanır?” sorularına yanıt arıyor.

    AÖL 1. dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

    Milli Eğitim Bakanlığı tarafından AÖL 1. dönem sınavlarının ne zaman açıklanacağına dair henüz bir açıklama gelmedi. Sonuçların Ocak ayının ilk haftasında paylaşılması bekleniyor.

    Sınav sonuçları nasıl sorgulanır?

    AÖK Bilgi Yönetimi Sistemi üzerinden yapılan AÖL sınavın, sonuçları da Açık Öğretim Kurumları Bilgi Yönetimi Sistemi üzerinden açıklanacak. AÖK Bilgi Sistemine giriş yapan öğrenciler sonuçları T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle sınav sonuçlarını sorgulayabilecek.

    AÖL SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

    Açık Öğretim Lisesi (AÖL) sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖL 1. dönem sınav sonuçları sorgulama #1


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