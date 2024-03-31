Adalat Bakanı Yılmaz Tunç oyunu kullandı: Türkiye dünyaya örnek bir demokrasidir Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, memleketi Bartın'a giderek oy kullandı. Türkiye'de oy kullanım oranlarına dikkat çeken Tunç, "Türk insanı ülkesine sahip çıkar, demokrasiye, milli iradeye sahip çıkar" ifadelerini kullandı.

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ensonhaber.com

Türkiye yerel seçim için sandığa gidiyor...

Siyasilerde tek tek oylarını kullanıyor.

Bu kapsamdan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç oyunu kullanmak için memleketi Bartın'a gitti.

Oyunu kullandıktan sonra basın mensuplarına açıklama yapan Tunç, Mahalli İdareler Seçimleri'nin ülke ve millet için hayırlı olması temennisinde bulundu.

"Türkiye dünyaya örnek bir demokrasidir"

Bakan Tunç yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Seçimin şeffaflığıyla ilgili, güvenliğiyle ilgili hiçbir endişe Türkiye'de yoktur. Hatta dünyaya en örnek gösterilebilecek seçimler Türkiye'nin seçimleridir ve en yüksek katılımlı olarak gerçekleşir. Yüzde 85'in üzerinde katılımla gerçekleşti bugüne kadar. Bugün de öyle olacağına inanıyoruz ve dünyada da bu derece yüksek katılımla seçimlere katılım olduğunu göremiyorum. Türkiye dünyaya örnek bir demokrasidir. Dolayısıyla Türk insanı ülkesine sahip çıkar, demokrasiye, milli iradeye sahip çıkar.

"Bütün ülkemize, milletimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum"

Bugün de bunun en güzel örneğini görmekteyiz. Ben bütün ülkemize, milletimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum ve huzurlu bir şekilde oylarımızı kullanacağız. Sonrasında da sayım döküm işlemlerinde görev alan tüm sandık kurulu üyelerine, müşahitlere başarılar diliyorum. Yargı teşkilatımıza, seçim kurulu hakimlerimize kolaylıklar diliyorum. Seçim kurulu müdürlerimize, seçim kurulundaki memur arkadaşlarımıza ve siyasi partilerimizin temsilcilerine, sandık kurulu üyelerine her birine kolaylıklar ve başarılar diliyorum. 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerimiz ülkemiz ve milletimiz için hayırlı uğurlu olmasını diliyorum."