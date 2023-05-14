Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, oyunu Şanlıurfa'da kullandı Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekilliği seçimi için oyunu Şanlıurfa'daki Bahçelievler Saadet Özdemir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde kullanan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, “Şimdiden sonuçları hayırlı olsun” dedi.

AA

Türkiye, bugün sandık başında…

Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekilliği seçimi için oyunu kullananlardan biri de Adalet Bakanı Bekir Bozdağ oldu.

Bozdağ, oy verme işlemi için Şanlıurfa Bahçelievler Saadet Özdemir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne gitti.

Önce sandık görevlileri ile selamlaşan Bozdağ, ardından zarfını ve pusulasını alarak kabine girdi.

"Sonuçları şimdiden hayırlı olsun"

Oyunu veren Bozdağ, zarfını sandığa attıktan sonra açıklama yaptı.

Bozdağ, “Milletçe sandığa gidiyoruz. Ben de oyumu kullandım. Hayırlı uğurlu olsun. Milletimiz geleceğimiz için karar verecektir. Verecekleri kararın şimdiden hayırlı olmasını temenni ediyorum. Şanlıurfa’da seçim büyük bir demokratik olgunluk içerisinde geçiyor. Ülkemizin dört bir yanında da öyle geçeceğinden şüphem yoktur. Seçimlerimizin sonuçları şimdiden hayırlı olsun.” dedi.