Adalet Bakanı Bozdağ: Terörist başı Öcalan'la hiçbir görüşme yapılmadı Bakan Bozdağ, Kılıçdaroğlu'nun iddialarına tepki gösterdi. "Güneş balçıkla sıvanmaz" ifadesini kullanan Bozdağ, CHP Lideri'ne Kandil desteğinin gizlenmeye çalışıldığını söyledi.

AA & Ensonhaber

Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun İmralı iddialarına hükümetten yanıt gecikmedi.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, İmralı’da terörist başı Öcalan ile görüşme yapılmadığını söyledi.

Kılıçdaroğlu'na Kandil tepkisi

Söz konusu iddiayı ortaya atanların, terör örgütlerinin verdiği desteği gizlemeye çalıştığını belirten Bozdağ, bu konuda Kılıçdaroğlu'na Kandil'den yapılan destek açıklamalarına işaret etti.

"Desteği gizlemek için bile bile söyleniyor"

Bozdağ, Kılıçdaroğlu'nun bir televizyon programında dile getirdiği iddialara ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

İmralı’da terörist başı Öcalan ile hiçbir görüşme yapılmamıştır. Aksine iddialar, terör örgütlerinin Kemal Kılıçdaroğlu'na verdiği desteği gizlemek için bile bile söylenmektedir.

CHP Lideri'ne terör örgütü desteği hatırlatması

"Güneş balçıkla sıvanmaz." diyen Bakan Bozdağ, açıklamasını şu ifadelerle tamamladı:

Hiçbir yalan, terör örgütlerinin Kılıçdaroğlu'na verdiği desteği gizlemeye yetmez.