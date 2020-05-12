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- Adalet Bakanı: Bayram sonrası tedbirler yumuşatılacak
Adalet Bakanı: Bayram sonrası tedbirler yumuşatılacak
- AA
- 12.05.2020 - 14:21
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, noterlerin normal çalışmalarına bugün itibarıyla başladığını açıkladı.
Bakan Gül, "Bayramdan sonra tüm uygulamalar yumuşatılacaktır, planlarımız hazırdır." dedi
Bakan Gül, açıklamalarına şöyle devam etti:
"Türkiye, dünyanın gıpta ile izlediği bir mücadele sergiliyor. Virüs din, dil ve ırk gözetmemektedir.
Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi artık yeni normal var.
Gerek koordinasyon toplantılarımız ve tüm görüşmeler ortak değeri bulmaya yöneliktir.
Akıl, güç, el birliği ile bu beklentileri karşılamak hepimizin görevidir.
Adalet Bakanı: Bayram sonrası tedbirler yumuşatılacak VİDEO
"BAYRAMDAN SONRA TÜM UYGULAMALAR YUMUŞATILACAKTIR"
Hukuk devleti, idarenin tüm eylemlerinde ölçülü olması demektir.
İçinde bulunduğumuz adalet idealimiz hiçbir zaman durmadı, değişmedi.
Yeni normalleşmede 4 koldan çalışmalarımızı planlıyoruz.
Yine bir yol haritası çalışması yapılmıştır.
Bayramdan sonra tüm uygulamalar yumuşatılacaktır. Somut takvime bağlandığında kamuoyuna sunulacaktır.
Bilim Kurulu'nun önerileriyle normalleşme adımları atılacak.
Noterler ve Adli Tıp normal çalışma düzenine geçti."