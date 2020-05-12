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Adalet Bakanı: Bayram sonrası tedbirler yumuşatılacak

Adalet Bakanı: Bayram sonrası tedbirler yumuşatılacak

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, koronavirüs süreciyle ilgili yaptığı açıklamada, "Bayramdan sonra tüm uygulamalar yumuşatılacaktır, planlarımız hazırdır" dedi.