Adalet Bakanı Yılmaz Tunç açıkladı: Sezgin Tanrıkulu hakkında savcılığa soruşturma izni verildi Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile ilgili sözlerini eleştirdi. Tunç, ''Tanrıkulu hakkında savcılığa soruşturma izni verildi.'' dedi.

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CHP'nin terör seviciliğiyle bilinen Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile ilgili skandal ifadeler kullandı.

TV100'de Cansu Canan Özgen'in moderatörlüğünü yaptığı Özgür İfade programının canlı yayınına telefonla bağlanan Sezgin Tanrıkulu, TSK'nın 15 köylüyü helikopterden attığı, köyleri yaktığı ve bombaladığı iftiralarını sıraladı.

Türk Silahlı Kuvvetleri'ni sorgulayacaklarını dile getiren CHP Milletvekili Tanrıkulu, "Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yaptığı her şey eleştiriden azade değil, bizler milletvekiliyiz. Bunları sorgularız. TSK üzerinden bu tür şaibelerin kalkması amacıyla bunu sorarız" dedi.

Tanrıkulu'nun bu ifadeleri tepkilere neden oldu.

TSK'yı hedef aldı: Skandal ifadeler kullandı

Tanrıkulu hakkında 'Devletin askeri ve emniyet teşkilatını alenen aşağılama' suçuyla soruşturma izin talebi dün Adalet Bakanlığı'na gönderilmişti.

Yaşananların ardından Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Deprem Bölgesi Değerlendirme Toplantısı"na katıldı.

Gaziantep'te konuşan Tunç program sonunda gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bakan Tunç'a Tanrıkulu'nun TSK ile ilgili skandal ifadeleri soruldu.

Soruşturma izni çıktı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Tanrıkulu hakkında savcılığa soruşturma izni verildiğini açıkladı.

Tunç, CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ile ilgili soruşturma başlatıldığını hatırlatarak, "İzin konusu ile ilgili dosya geldi ve izin verildi. Bundan sonraki süreç Cumhurbaşkanımız Meclis'e sevk edecek" dedi.