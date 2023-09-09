CHP'li Sezgin Tanrıkulu'dan TSK'ya alçak iftiralar Terör örgütü PKK'ya açık desteğiyle tanınan CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 15 köylüyü helikopterden attığı şeklinde alçak iftiralarda bulundu.

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ensonhaber.com

Terörist cenazelerine katılan, Türkiye'nin İHA ve SİHA'larına karşı çıkan, sözde Ermeni soykırımını tanıyan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, skandallarına bir yenisini daha ekledi.

TV100 canlı yayınına telefonla bağlanan Sezgin Tanrıkulu, adeta terör örgütü PKK'nın sözcülüğüne soyunarak Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yönelik (TSK) skandal sözler sarf etti.

PKK'nın kara propagandalarına sığınarak kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri'ne dil uzatan Tanrıkulu, TSK'nın 15 köylüyü helikopterden attığı, köyleri yaktığı ve bombaladığı iftiralarını sıraladı.

Türk Silahlı Kuvvetleri'ni sorgulayacaklarını dile getiren CHP Milletvekili Tanrıkulu, "Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yaptığı her şey eleştiriden azade değil, bizler milletvekiliyiz. Bunları sorgularız. TSK üzerinden bu tür şaibelerin kalkması amacıyla bunu sorarız" dedi.

AİHM'i destek gösterdi

Canlı yayında gazeteci Fuat Uğur'un, "Terör örgütü PKK'yı eleştirdiğinizi görmedik" sözlerini ise duymazdan gelerek alçak iftiraları için Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) kararını destek gösteren Sezgin Tanrıkulu'na stüdyodan, "Yazıklar olsun, bu bir de CHP'li vekil. TSK'ya iftira atıyor" tepkisi geldi.