Adalet Bakanlığı CTE personel alımı sonuçları açıklandı mı? (İKM, zabıt katibi, mübaşir, koruma)..

Adalet Bakanlığı CTE sözleşmeli personel kadrosuna başvuran adaylar, sonuçların ne zaman açıklanacağını merak ediyor. Peki Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar

Adalet Bakanlığında görev alacak sözleşmeli personel ilgili kadrolarına başvuran adaylar, sürece dair araştırmalarını sürdürüyor.

Adalet Bakanlığı personel alımı için başvurular 12 Mart'ta sona erdi. Gözler, sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi.

Peki Adalet Bakanlığı CTE sözleşmeli personel başvuruları ne zaman açıklanacak? İşte sürece dair gelişmeler..

ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Adalet Bakanlığı 4 bin 918 infaz koruma memuru alımı için başvurular 12 Mart'ta sona erdi. İKM alımı başvuru sonuçlarının 3 Nisan tarihine kadar açıklanması bekleniyor.

Resmi Gazete 'de yayımlanan ilana göre, Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünce Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında uygulamalı ve/veya sözlü sınav sonucuna göre;

3 bin 605 sözleşmeli zabıt katibi,

700 sözleşmeli mübaşir,

625 sözleşmeli koruma ve güvenlik görevlisi,

110 sözleşmeli şoför,

25 sözleşmeli aşçı

10 sözleşmeli işaret dili tercümanı

olmak üzere toplam 5 bin 75 personel alımı gerçekleştirilecek.

CTE tarafından konuya ilişkin yapılan duyuru şöyle;

"Alınacak personel sayısı ve unvanına göre sözlü/uygulamalı sınavın tarihleri sınavı yapacak ilgili Komisyon Başkanlığı tarafından belirlenerek başvuru yapılan sınav merkezinin (adalet komisyonu) resmi internet sitesinde ilan edilecektir. Sözlü/uygulamalı sınava katılma hakkını elde edemeyen adaylara ayrıca bir bildirimde bulunulmayacaktır.

Adayların başvuru yaptığı sınav merkezinin resmi internet adreslerinde yapılan duyuruları takip etmeleri gerekmektedir.-Sözlü sınava merkezi sınav puanlarına göre en yüksek puandan başlamak üzere her bir adalet komisyonu için ilan edilen pozisyon sayısının 3 katı aday sınava çağırılacaktır. Son adayla aynı puana sahip olan adayların tamamı sözlü sınava alınacaktır.

Alınacak personel sayısı ve unvanına göre sözlü/uygulamalı sınavın tarihleri sınavı yapacak ilgili Komisyon Başkanlığı tarafından belirlenerek başvuru yapılan sınav merkezinin (adalet komisyonu) resmi internet sitesinde ilan edilecektir. Sözlü/uygulamalı sınava katılma hakkını elde edemeyen adaylara ayrıca bir bildirimde bulunulmayacaktır. Adayların başvuru yaptığı sınav merkezinin resmi internet adreslerinde yapılan duyuruları takip etmeleri gerekmektedir.

Sözlü sınava merkezi sınav puanlarına göre en yüksek puandan başlamak üzere her bir adalet komisyonu için ilan edilen pozisyon sayısının 3 katı aday sınava çağırılacaktır. Son adayla aynı puana sahip olan adayların tamamı sözlü sınava alınacaktır."