Adalet Bakanlığı personel alımı başladı! Nasıl başvuru yapılır? İşte şartları ve başvuru ekranı...

Adalet Bakanlığı personel alımı başladı! Nasıl başvuru yapılır? İşte şartları ve başvuru ekranı...

Adalet Bakanlığı kadrolu personel alımı yapacağını duyurdu. Peki Adalet Bakanlığı personel alımı başvuruları nasıl yapılır? Başvuru şartları nelerdir?

Adalet Bakanlığı, bünyesinde istihdam etmek üzere personel alımı ilanı Resmi Gazete’de yayınlandı.

Merkez teşkilatında genel idare hizmetleri sınıfında görevlendirilmek üzere KPSS puanı ile stajyer kontrolör alımı yapılacak.

2021-2022 yılında gerçekleştirilen Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) P9 ve P48 puan türlerine göre 70 ve üzeri puan alan adaylar başvuru yapabilecek.

Başvuruları onaylanan adaylar ise Bakanlık tarafından gerçekleştirilecek olan sözlü sınav sonrasında atama yapılacak.

İş arayan vatandaşlar, Adalet Bakanlığı personel alımı ilanı için başvuru detaylarını ve tarihini araştırmaya başladı. İşte merak edilenler…

Başvurular ne zaman başlıyor?

Personel alımı başvuruları 21 Aralık 2022 tarihinde başlayıp, 30 Aralık 2022 23:59’da sona erecektir.

Nasıl başvuru yapılır?

Adaylar başvurularını Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı sitesinden e-devlet şifresi ile yapacaktır. Başvurular posta yolu ile kabul edilmeyecektir.

Başvuru işlemi tamamlandıktan sonra Başvurularım ekranından başvuruların tamamlanıp tamamlanmadığı kontrol edilmelidir. Başvuru alındı ibaresi görülmeyen hiçbir başvuru değerlendirilmeyecektir.





Başvuru şartları

1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

2- 01 Ocak 2023 tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak (01 Ocak 1988 tarihinde ve daha sonra doğmuş olanlar başvurabilir.),

3-Hukuk veya hukuk bilgisine programlarında yeterince yer veren siyasal bilimler, idarî bilimler, iktisat, maliye ve işletme alanlarında meslek için gerekli kültürü veren en az dört yıllık öğretim yapan yükseköğretim kurumlarından birini bitirmiş olmak,

4- Diploma denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış olmak kaydıyla yabancı üniversitelerin yukarıda belirtilen bölümlerinden mezun olmak,

5- 2021 ve 2022 yılında A Grubu Kadrolar için gerçekleştirilen Kamu Personel Seçme Sınavında KPSSP9 ve KPSSP48 puan türlerinin herhangi birinden en az yetmiş (70) ve üzeri puan almış olmak (Bu iki puan türünden alınan en yüksek puan üzerinden sıralama yapılacaktır.).