Adalet Bakanlığı personel alımı: Mütercim tercüman başvuru ve şartları 2021

Resmi Gazete'nin bugün yayımlanan 19 Nisan Pazartesi tarihli ve 31459 sayılı basımında, ilan bölümünde Adalet Bakanlığının mütercim-tercüman alımı yapacağı duyuruldu. İşte şartları ve detaylar..

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, Adalet Bakanlığının merkez teşkilatında çalıştırılmak üzere mütercim kadrosuna 10 İngilizce, 8 Fransızca ve 5 Almanca dilinde sözleşmeli personel alımı gerçekleştirilecek.

Adalet Bakanlığı kadrosunda çalışmak isteyen isteyen adaylar, başvuru şartları ve detaylarını araştırıyor.

Peki, Adalet Bakanlığı personel alımı başvurusu nasıl yapılır? İşte Adalet Bakanlığı mütercim-tercüman alımı başvuru şartları...

ADALET BAKANLIĞI MÜTERCİM TERCÜMAN BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Adalet Bakanlığı merkez teşkilâtında çalıştırılmak üzere merkez teşkilâtında çalıştırılmak üzere 2020-KPSS (B grubu) puanına göre 10 İngilizce, 8 Fransızca ve 5 Almanca dilinde mütercim-tercüman alımı yapacak.

Adaylar başvurularını 19 Nisan-3 Mayıs tarihleri arasında saat 23.59'a kadar "www.turkiye.gov.tr" adresi üzerinden giriş yaparak, e-Devlet üzerinde belirtilen takvimde aktif hale gelecek olan iş başvuru ekranını kullanarak gerçekleştirebilecek. Şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecek.

Adayların öğrenim bilgileri ve 2020 KPSS puanları, ilgili web servisleri aracılığı ile alınacak. Öğrenim bilgisi alınamayan veya hatalı görünen adayların ilgili bölümü işaretleyip öğrenim belgelerini PDF ya da JPEG formatında sisteme yüklemeleri gerekecek.

Başvuru sonuçları ile sözlü sınavın yeri ve tarihi "www.adalet.gov.tr" internet sitesinden ilan edilecek. Sınava katılma hakkını elde edemeyen başvuru sahiplerine herhangi bir bildirimde bulunulmayacak.

Sözlü sınavda adayların mesleki bilgisi, ilgili yabancı dilden sorulacak konuları kavrama, özetleme, çeviri, ifade ve muhakeme etme yeteneğine göre değerlendirilecek.

Sınavda başarılı sayılabilmek için sınav komisyonu başkan ve üyelerinin 100 tam puan üzerinden verdikleri notların aritmetik ortalamasının en az 70 olması şartı aranacak. Nihai başarı listesi sözlü sınavda alınan puanların aritmetik ortalamasına göre yapılacak. Başarı puanı en yüksek olan adaydan başlanmak suretiyle ilanda belirtilen pozisyon kadar aday sınavda başarılı sayılacak.

Sisteme yüklenmesi gereken belgeler;

1) Yabancı dil bilgisi seviyesini gösteren belge,

2) Fotoğraflı ve detaylı özgeçmiş,

3) Sağlık açısından engeli bulunmadığına dair yazılı beyan (Ek-1 Beyan örneği)

Sisteme yüklenen belgelerin asıllarının ibraz edilmesi adaylardan istenebilecektir.

ADALET BAKANLIĞI MÜTERCİM TERCÜMAN BAŞVURU ŞARTLARI 2021



1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,



2) Yükseköğretim kurumlarının en az lisans düzeyinde eğitim veren ilgili bölümlerinden veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt içi ve yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının ilgili bölümlerinden mezun olmak,



3) Başvuru tarihinin son günü itibarıyla beş yıl içerisinde Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan yabancı dil sınavının (YDS) İngilizce, Fransızca veya Almanca bölümlerinin en az birinden (B) düzeyinde puana veya başvuru tarihinin son günü itibarıyla iki yıl içerisinde alınan dil yeterliliği bakımından ÖSYM tarafından YDS denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir belgeye sahip olmak,



4) 2020 Kamu Personeli Seçme Sınavı KPSSP3 puan türünden ilan edilen pozisyonun 10 katı aday arasına girecek yeterlikte puana sahip olmak.

MÜTERCİM TERCÜMAN MAAŞLARI 2021

Sözleşmeli personelin ücreti kamu kurum ve kuruluşlarında aynı kadro veya pozisyon unvanında geçen hizmet süresi dikkate alınarak tespit edilecek.

Buna göre hizmet yılı 5 yıldan fazla olanlara 5 bin 443 lira 64 kuruş,

3 yıldan 5 yıla kadar olanlara 5 bin 172 lira 16 kuruş,

3 yıldan az olanlara ise 4 bin 586 lira 64 kuruş bürüt ücret verilecek.