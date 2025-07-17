Adalet Bakanlığı'na 20 bin yeni personel alımı yapılacak

Kabine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye'deki çatışmaların, Terörsüz Türkiye sürecinin ve ülkemizde yaşanan orman yangınlarının masaya yatırıldığı toplantı sonrası alınan kararları açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının sonunda müjdeli haberi verdi.

ADALET BAKANLIĞI'NA 20 BİN YENİ PERSONEL

Cumhurbaşkanı Erdoğan, adalet hizmetlerinin daha hızlı daha etkin olması amacıyla ilave bir adım attıklarını belirtti.

Bu kapsamda, Adalet Bakanlığı'na 20 bin yeni personel alımı yapılacağını duyurdu.

"ADALET AİLESİNE KATILACAK HER BİR KARDEŞİME BAŞARILAR DİLİYORUM"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuya ilişkin açıklaması şöyle:

Adalet hizmetlerinin daha hızlı daha etkin olması amacıyla ilave bir adım atıyoruz.



Adalet Bakanlığı'nda Zabıt katibi personeli ve diğer birimlerde yer almak üzere 20 bin personel alımı yapıyoruz.



Adelet ailesine katılacak her bir kardeşime şimdiden başarılar diliyorum.