Adalet Bakanlığı'ndan 'Ogün Samast' açıklaması Adalet Bakanlığı'ndan Ogün Samast'ın tahliyesine ilişkin açıklama geldi. Bakanlıktan yapılan açıklamada 7456 sayılı kanundan istifade etmesinin söz konusu olmadığı, 5275 sayılı kanunun hükümlerine göre cezasının infaz edildiği belirtildi.

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Agos Gazetesi’nin Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink, 19 Ocak 2007’de gazete binası önünde o dönem 17 yaşında olan Ogün Samast tarafından düzenlenen suikast sonucu hayatını kaybetti.

Cinayetin faili olduğu belirlenen Ogün Samast, 20 Ocak 2007’de Samsun otogarında yakalandı.

24 Ocak 2007’de tutuklanan Ogün Samast, geçen şubat ayında cezasını çektiği Kandıra F Tipi Cezaevi'nden Bolu F Tipi Cezaevi!ne nakledildi.

Denetimli serbestlik için denemeye alındı

16 yıl 10 aydır cezaevinde bulunan Samast’ın, 1 yıl önce iyi halinden dolayı koşullu salıverme kapsamında cezasının dolduğu ve cezaevi yönetimi tarafından bu süreçte deneme aşamasında olduğu öğrenildi.

Kişisel gelişimi için yapılan gözlemlerde iyi hali olduğu gözlenen Samast, koşullu salıverme şartlarını taşıdığına kanaat getirilerek tahliyesine karar verildi.

Dün akşam tahliye edildi

Samast, şubat ayından bu yana cezasını çektiği Bolu F Tipi Cezaevi'nden dün akşam saat 19.50’de tahliye edildi.

Samast’ın cezaevi çıkışında, ailesi tarafından karşılandığı öğrenildi.

Adalet Bakanlığı'ndan kritik açıklama

Dün akşam gündeme düşen haberle ilgili ise Adalet Bakanlığı'ndan açıklama geldi.

"7456'dan istifade etmesi söz konusu değil"

Adalet Bakanlığı, "Ogün Samast'ın 7456 sayılı kanundan istifade etmesi söz konusu değil. 5275 sayılı kanun hükümlerine göre cezası infaz edildi." açıklamasında bulundu.

Kamuoyu bilgilendirildi

Bakanlıktan yapılan açıklama şöyle:

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink cinayetinin hükümlüsü Ogün Samast’ın tahliye edilmesiyle ilgili kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla açıklama yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.



Hrant Dink’in 19/01/2007 tarihinde öldürülmesinin ardından yapılan yargılamalar sonucunda; Yasin Hayal ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ve 14 yıl 22 ay 75 gün hapis cezasına hükümlü olup, koşullu salıverilme tarihi 25.07.2047’dir. Yine aynı suçtan diğer hükümlü Erhan Tuncel ise toplam 96 yıl hapis cezasına hükümlü olup, koşullu salıverilme tarihi 26/07/2040’tır. Adı geçen iki hükümlünün halen cezalarının infazına devam edilmektedir. Ogün Samast hakkında ise İstanbul 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan yargılama sonucunda, tasarlayarak kasten öldürme suçundan verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, yaşının küçük olması nedeniyle Türk Ceza Kanununun 31. maddesi uyarınca 18 yıl olan hapis cezasının alt haddinden uzaklaşılarak 21 yıl 6 ay olarak belirlenmiştir.

24 yıl 46 ay

Bununla birlikte failin; yasak silah taşımaktan aldığı 1 yıl 4 ay hapis cezasının içtiması ile 22 yıl 10 ay hapis cezası kesinleşmiştir.



Hükümlünün; cezası infaz edilmekteyken, cezaevinde işlemiş olduğu suçlardan dolayı 2 yıl 36 ay 43 gün hapis cezası daha almış olması nedeniyle neticeten 24 yıl 46 ay 43 gün hapis cezasının infazı tutukluluk tarihi olan 24/01/2007’den itibaren başlamıştır. Hükümlünün, denetimli serbestlik hakkı 19/02/2022 tarihinde doğmuş olmasına rağmen, denetimli serbestlikten yararlandırılmamıştır.



Adı geçen hükümlü hakkında 19/01/2023 ve 13/07/2023 tarihlerinde yapılan değerlendirmelerde koşullu salıverilmesine uygun olmadığına karar verilmiş, şartlı tahliyesi 15/11/2023 tarihinde gerçekleştirilmiştir.

"İki kez denetimli serbestlik talebi uygun görülmemiştir"

Bu süreçte 2015 yılından itibaren hükümlünün 5 kez açık ceza infaz kurumuna ayrılma talebi, 2 kez de denetimli serbestlik talebi uygun görülmemiştir.



Bu kapsamda, 7456 sayılı Kanun ile yapılan infaza ilişkin düzenlemelerden istifade etmesi söz konusu değildir. 5275 sayılı Kanunun genel hükümlerine göre cezası infaz edilmiştir.

7456 kanun nedir?

15 Temmuz 2023 tarihli ve 32249 Sayılı Resmî Gazete'de 7456 Sayılı “6/2/2023 Tarihinde Meydana Gelen Depremlerin Yol Açtığı Ekonomik Kayıpların Telafisi için Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi İhdası ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” yayınlanmıştır.

5275 sayılı kanun nedir?

5275 sayılı kanun, hukuk sistemimizde Ceza ve güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun olarak geçmektedir. “Koşullu salıverilme” ile ilgili hükümler bu kanun maddesinde düzenlenmiştir.

Cezanın bir kısmının cezaevinde infaz edilmesi şartı, 5275 sayılı Kanun'un 107'inci maddesinin 2'inci fıkrasında düzenlenmiştir.

Buna göre, şartlı tahliyeden yararlanılabilmesi için, hükümlünün, hakkında hükmedilen hapis cezasının belirli bir kısmını cezaevinde infaz etmiş olması gerekir.