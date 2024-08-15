Adalet Bakanlığı'ndan Ümit Özdağ'ın iddiasına yalanlama: Tamamen asılsızdır Adalet Bakanlığı, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın paylaştığı ve bazı sosyal medya hesaplarınca da alıntı yapılan "Suriye Aile Hukuku" isimli kitabın Adalet Bakanlığı tarafından aile mahkemelerine gönderildiği" iddiasının tamamen asılsız olduğunu bildirdi.

AA

Adalet Bakanlığı, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ tarafından gündeme getirilen ve bazı sosyal medya hesaplarında da yaygınlaştırılan "Suriye Aile Hukuku" isimli kitabın bakanlık tarafından aile mahkemelerine gönderildiği iddiasının gerçeği yansıtmadığını duyurdu.

Bakanlık, bu iddiaların tamamen asılsız olduğunu vurguladı.

"ASILSIZ PAYLAŞIMLARLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞTIR"

Herhangi bir kurum veya kuruluşa böyle bir kitabın gönderilmediği vurgulanarak şunlar kaydedildi:

"Ayrıca Ümit Özdağ'ın yine X platformundan önce paylaşıp sonra sildiği 'Hakimlerin, Suriyelilerle ilgili aile hukukunu ilgilendiren davalarda Suriye hukukuna göre değerlendirmede bulunacakları' ve 'Suriyelilerin dava açarken yargılama giderlerini devletin karşıladığına' yönelik ifadeleri de gerçek dışıdır. Halkımızı yanıltmaya yönelik asılsız paylaşımlarla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmıştır."

Açıklamada, gerçeğe aykırı bilgiyi, kamu barışını bozmaya elverişli şekilde alenen yayan kişilere ve dezenformasyon içeren manipülatif iddialara itibar edilmemesi uyarısında bulunuldu.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)