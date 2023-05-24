Adana-Mersin tren seferleri yeniden başladı
DHA

Adana'da dün etkili olan sağanak nedeniyle tren hatlarında çökme ve su birikintileri oluştu.

Bu nedenle tren seferleri durduruldu.

Suların çekilmesinin ardından demir yolundaki aksaklıklar giderildi.

TCDD açıklama yaptı

Dün açıklama yapan TCDD, "Adana-Mersin arası şiddetli yağış nedeniyle işletilemeyen seferlerimiz, 11.50 hareketli Adana-Mersin treni ve 11.25 hareketli Mersin- treni ile seferlerine yeniden başlayacaktır." denildi.

Seferler yeniden başladı

Seferler, bugün yeniden başladı.