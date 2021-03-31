Adana Valiliği saldırısında patlayıcı temin eden terörist yakalandı

5 yıl önce yaşanan valilik otoparkındaki bombalı saldırıda PKK'lı teröristlere patlayıcı temin eden örgüt mensubu, Mardin'de gözaltına alındı.

24 Kasım 2016'da Adana'da, valilik otoparkına park edilen bombalı aracın infilak ettirilmesi sonucu 2 kişinin hayatını kaybetmiş, 33 kişi yaralanmıştı.

Jandarma ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu patlama olayında kullanılan patlayıcıların H.O. isimli örgüt üyesi tarafından temin edilerek olayı gerçekleştiren teröristlere ulaştırıldığı ve eylem aşamasında da yardım ettiği tespit edildi.

MARDİN'DE YAKALANDI

Mardin'in Ömerli ilçesi Duygulu Mahallesi'nde ikamet eden H.O.'nun evine, jandarma ekipleri tarafından operasyon düzenlendi. Operasyon sonucu yakalanarak gözaltına alınan H.O.'nun ayrıca PKK/KCK terör örgütüne üye olma suçundan 2 suç kaydı ile arandığı öğrenildi.

SUÇLAMALARI REDDETTİ

PKK'lı teröristlere patlayıcı temin eden terörist H.O., Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya, Mardin Ömerli Asliye Ceza Mahkemesi'nden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Mahkeme başkanı, sanığa saldırıyla ilgili 3 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 4 ayrı suçtan 992 yıl hapis cezasına çarptırılan Mehmet Emin Vural'ın yargılama aşamasındaki "Saldırı öncesi Mardin'de H.O.'nun evine gittim" şeklinde ifadesiyle ilgili savunmasını sordu. Sanık H.O., saldırıyla bir ilgisinin olmadığını ve PKK'lı teröristlerle irtibatının bulunmadığını ileri sürdü.

Örgüt mensuplarını evinde barındırmadığını iddia eden H.O., "Benim evimde Adana Valilik patlamasına ilişkin örgütsel bir görüşme gerçekleşmemiştir. Mehmet Emin Vural'ın hakkımdaki ifadesini kabul etmiyorum. Beraatimi talep ederim." ifadesini kullandı.

TUTUKLANDI

Mahkeme heyeti, tanık beyanları, sanığın üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, kaçma şüphesi ve bu aşamada adli kontrol tedbirinin yetersiz kalacağı hususlarını dikkate alarak H.O.'nun tutuklanmasına karar verip duruşmayı erteledi.