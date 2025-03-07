Adana'nın Seyhan ilçesinde 38 yaşındaki Cüneyt Tekin, 3 Mart günü kamyonu ile narenciye taşırken, uygulama noktasına denk gelince polis tarafından durduruldu.

Polis Tekin’e kamyonunda sarı çakar bulunduğu için 138 bin lira para cezası uyguladı.

"İŞSİZ KALDIM"

Ayrıca Tekin’in ehliyetine el konulup, kamyonu da çekildi.

Tekin, çakarın cezası olduğunu bilmediğini gece aydınlatma için kullandığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

Ben kamyonu 1.5 yıl önce aldım. Çakarı ben taktırmadım üzerinde vardı. Bu kadar ağır cezası olduğunu bilsem çakarı çıkarırdım. Hem 138 bin lira ceza yazıldı. Hem ehliyetim gitti hem de kamyonum gitti. İşsiz kaldım üstelik bu borcu ödeyecek param yok.