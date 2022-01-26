Adana'da 16 yaşında öldürülen Zafer Can’ın babası konuştu

Kavga ettiği bir kişi tarafından göğsünden bıçaklanan Zafer Can Kılıç, hayatını kaybetti. Yaşanan olayın ardından acılı Baba Zafer Kılıç, "Asıl ceza, o katil zanlısının ailesine verilmeli" dedi.

Adana'nın Güzelyalı Mahallesi'nde O.T. (15) ile Zafer Can Kılıç (16) arasında, akşam henüz belirlenmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine O.T., Zafer Can Kılıç'ı göğsünden bıçaklayarak olay yerinden kaçtı.

GÖĞSÜNDEN BIÇAKLANAN ÇOCUK HAYATINI KAYBETTI

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Kılıç, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

KATİL, SAKLANDIĞI OKULUN BAHÇESİNDE YAKALANDI

Polis, olay yerinden kaçan O.T.'yi bir okulun bahçesinde saklanırken yakaladı.

16 yaşındaki Zafer Can’ın cenazesi, Adana Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edildi.

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"ASIL CEZAYI KATİL ÇOCUĞA DEĞİL AİLESİNE VERMEK LAZIM"

Bu sırada gazetecilere konuşan baba Zafer Kılıç, "Acımız büyük. Katili tanımıyoruz. Oğlum çok küçüktü. Ancak asıl cezayı katil çocuğa değil ailesine vermek lazım." diye konuştu.

Zafer Can’ın cenazesi, öğle namazını müteakip Kabasakal Mezarlığı’na defnedildi.