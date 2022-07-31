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    Adana'da 39 milyon boş makaron ele geçirildi

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adana'da 39 milyon 260 bin adet boş makaronun ele geçirildiğini duyurdu.
    • 31.07.2022 - 11:00
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    Adana'da 39 milyon boş makaron ele geçirildi

    Yurt genelinde kaçakçılıkla mücadeleler devam ediyor.

    Son olarak Adana'nın Seyhan ilçesinde güvenlik güçleri tarafından operasyon düzenlendi.

    4'ü yabancı uyruklu 6 kişi gözaltına alındı

    Yapılan operasyonda, 39 milyon 260 bin adet boş makaron ele geçirildi.  Öte yandan 4'ü yabancı uyruklu 6 kişinin de gözaltına alındığı belirtildi.

    Konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adana polisini de tebrik etti.

    Adana da 39 milyon boş makaron ele geçirildi #1

    Organize Suçlarla Mücadele ekiplerini tebrik etti

    Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Adana Seyhan'da gerçekleştirilen operasyonda 39 milyon 260 bin adet boş makaron ele geçirildi. 4'ü yabancı uyruklu 6 kişi gözaltında! Adana Emniyetimize ve KOM Birimlerimize tebrikler” ifadelerini kullandı.

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