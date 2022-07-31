Adana'da 39 milyon boş makaron ele geçirildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adana'da 39 milyon 260 bin adet boş makaronun ele geçirildiğini duyurdu.

Yurt genelinde kaçakçılıkla mücadeleler devam ediyor.

Son olarak Adana'nın Seyhan ilçesinde güvenlik güçleri tarafından operasyon düzenlendi.

4'ü yabancı uyruklu 6 kişi gözaltına alındı

Yapılan operasyonda, 39 milyon 260 bin adet boş makaron ele geçirildi. Öte yandan 4'ü yabancı uyruklu 6 kişinin de gözaltına alındığı belirtildi.

Konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adana polisini de tebrik etti.

Organize Suçlarla Mücadele ekiplerini tebrik etti

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Adana Seyhan'da gerçekleştirilen operasyonda 39 milyon 260 bin adet boş makaron ele geçirildi. 4'ü yabancı uyruklu 6 kişi gözaltında! Adana Emniyetimize ve KOM Birimlerimize tebrikler” ifadelerini kullandı.