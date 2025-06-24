Adana’da 4.5 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) paylaştığı bilgilere göre, Adana’nın Saimbeyli ilçesinde saat 07.09’da 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

OLUMSUZ DURUM YAŞANMADI

Merkezi Saimbeyli ilçesi olan depremin derinliği 6.96 kilometre olarak ölçüldü.

Bölgede depremin hafif hissedildiği, şu ana kadar olumsuz bir durumun bildirilmediği öğrenildi.

BAKAN YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında şöyle dedi:

"Adana Saimbeyli’de 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydan gelmiştir. Çevre illerden de hissedilen depremle ilgili olarak, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına başlamıştır. An itibarıyla herhangi olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun."