Adana'da aşırı sıcaktan dolayı trafolar yandı Hissedilen sıcaklığın 50 dereceyi geçtiği Adana’da trafolar yandı, elektrik telleri şerare yaptı.

İHA

Türkiye’nin Basra sıcaklarının etkisi altına girmesiyle birlikte Adana’da hava sıcaklığı 46 dereceye çıktı.

Nem ile birlikte hissedilen sıcaklık 50 dereceyi geçti.

Vatandaşlar 24 saat boyunca klima çalıştırdı

Sıcakların artmasıyla birlikte vatandaş 24 saat klima çalıştırmaya başladı. Bu duruma dayanamayan birçok trafo yandı.

Gülbahçesi Mahallesi'nde trafodan önce duman çıkması sonra da yanması vatandaşlar tarafından saniye saniye görüntülendi.

Trafolar dayanamadı, yandı

Yanan trafo mahallede paniğe neden oldu.

İtfaiye ekipleri yanan trafoyu söndürdü. Aşırı sıcaklardan dolayı elektik telleri de sürekli şerare (kıvılcım) yaptı.