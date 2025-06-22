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Adana'da bisikleti için sulama kanalına giren çocuğun cansız bedeni bulundu

Yüreğir ilçesinde suya düşen bisikletini almak için sulama kanalına giren 11 yaşındaki Feryat Nasır, akıntıya kapılarak boğuldu. Küçük çocuğun cansız bedeni olay yerinden 3 kilometre uzaklıkta bulundu.

İHA İHA
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Adana'nın Yüreğir ilçesinde yaşanan olayda 11 yaşındaki Feryat Nasır, oyun oynarken bisikleti kanala düştü.

Bisikletini çıkarmak isteyen çocuk suya girdi ancak bir süre sonra akıntıya kapılarak gözden kayboldu.

CANSIZ BEDENİ 3 KİLOMETRE UZAKTA BULUNDU

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve dalgıç ekipleri sevk edildi. 

Ekiplerin yaptığı arama çalışmaları sonucu küçük çocuğun cansız bedeni, kanalın yaklaşık 3 kilometre ilerisinde bulundu.

OTOPSİYE GÖNDERİLDİ

Sudan çıkarılan Feryat Nasır’ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. 

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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