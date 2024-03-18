Adana'da dev kılıç balığı yakaladılar: 30 bin TL'ye satıldı Karataş ilçesinde tekne ile açılan balıkçıların oltasına takılan 3 metre boyunda 150 kilogram ağırlığındaki kılıç balığını görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi.

DHA

Adana'da vatandaşların dev balık heyecanı...

Karataş ilçesinde sabah saatlerinde avlanmak için Akdeniz açıklarına çıkan balıkçı Bahri Gayır'ın ağlarına 3 metre boy ve 150 kilo ağırlığında kılıç balığı takıldı.

Dev balık büyük ilgi gördü

Balığı güçlükle teknesine çıkardığını söyleyen Gayır ve arkadaşları kıyıya döndü.

Karataş Balıkçı Barınağı'na götürülen dev kılıç balığını görevler gözlerine inanamadı ve balık büyük ilgili gördü.

"Bu büyüklükte olanı ilk kez yakalandı"

Balıkçı Bahri Gayır, "Kılıç balığının normalde 24-30 kilolarına denk geliyoruz ancak bu büyüklükte olanı ilk kez yakalandı. Bereketli olsun ama bu da kurtarmıyor. Çünkü tekneciler olarak denizanalarından çok şikayetçiyiz." dedi.

Kılıç balığı, kısa sürede, kilosu 200 TL'den olmak üzere 30 bin TL'ye bir restorana satıldı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)